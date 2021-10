Non solo PS5: neanche le mascherine anti-COVID sfuggono ai bagarini

Uno dei problemi che sta affliggendo l’attuale generazione di console sono le mancanze di scorte, un problema che ne ha purtroppo portato alla luce un altro, ossia quello del bagarinaggio.

PS5, così come Xbox Series X, sono infatti molto difficili da reperire, cosa questa che ha spinto i cosiddetti scalper a comprarle in tempi record per poi rivenderle a prezzi molto più alti rispetto a quello base (per non dire assolutamente fuori di testa).

Un problema, questo, che Sony sembra pronta a sfidare in tempo per le prossime vacanze natalizie, un periodo di acquisti compulsivi per via dei regali.

Senza contare che a febbraio il co-fondatore di un gruppo di bagarini inglesi, The Lab, ha difeso la pratica degli scalper che rivendono PS5 a prezzi esorbitanti.

Ora, come riportato da IGN USA, il problema del bagarinaggio sembra aver aver colpito anche le mascherine protettive da COVID-19.

Razer Zephyr, la mascherina intelligente offerta dalla compagnia a un costo di 99,99 dollari, è infatti andata sold-out in tempi davvero molto brevi.

Ciò ha ovviamente scatenato gli scalper, i quali starebbero ora rivendono la mascherina a prezzi fuori scala, creando non poco scompiglio tra i potenziali acquirenti.

Una ricerca dell’articolo mostra numerosi pezzi che risultato venduti, tutti che vanno da 250 a ben 500 dollari, ossia cinque volte il prezzo di base imposto da Razer.

Insomma, senza troppi complimenti i bagarini ne hanno approfittato anche stavolta, acquistando interi stock di mascherine Zephyr per poi rivenderle sulle varie piattaforme di e-commerce presenti nell’Internet.

Non è chiaro se al momento eBay così come gli altri grandi portali simili prenderanno provvedimenti contro il fenomeno del bagarinaggio ai danni di Razer, come del resto avvenuto sia con PS5 che con Xbox.

Nel frattempo, alcuni bagarini stanno volgendo lo sguardo altrove rispetto che a console e mascherine, visto che non avete idea di cosa stanno collezionando e rivendendo a cifre folli.

