Arceus arriva in Pokémon Diamante e Perla: ecco come catturarlo

Il mondo Pokémon è in subbuglio tra nuovi annunci e aggiornamenti per giochi già usciti come Arceus. Il Pokémon, non il gioco.

L’avventura ambientata ad Hisui ha fatto molto discutere, tra la realizzazione tecnica e lo stravolgimento del gameplay tipico della serie.

Un titolo che sarà stato pure vituperato da qualcuno, ma altri invece hanno amato al punto di celebrare Leggende Pokémon: Arceus con una creazione artistica unica.

Ma, in questo mondo di The Pokémon Company che gira velocissimo, di recente sono usciti anche i remake di Diamante e Perla, di cui abbiamo parlato spesso per via di un famosissimo glitch.

Propri i penultimi giochi usciti su Nintendo Switch sono protagonisti della novità di oggi, che a sua volta è legata anche al divino Arceus.

Come riporta Polygon, infatti, il Pokémon leggendario arriverà presto all’interno di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, con un evento molto speciale.

A partire dal 16 marzo, i giocatori dei remake di Diamante e Perla avranno la possibilità di avere a che fare con la creatura divina, ma a certe condizioni.

Per prima cosa sarà necessario avere un file salvataggio di Leggende Pokémon: Arceus all’interno della console, e l’aggiornamento 1.3.0 di Diamante e Perla.

Dopodiché vi verrà consegnato il Flauto Cielo, con il quale potrete incontrare Arceus a Vetta Lancia, dopo aver sconfitto gli Elite Four e aver ottenuto il Pokédex Nazionale.

Non c’è un limite di tempo entro il quale riuscire ad incontrare l’imponente creatura, ma di certo vi dovrete dotare di un bel numero di giochi Pokémon.

Visto che, però, vi servirà giocare all’ultimo videogioco della serie, vi consigliamo di tenere sott’occhio la nostra guida dedicata per darvi una mano.

Parlando degli ennesimi giochi Pokémon: ecco tutto quello che sappiamo su Scarlatto e Violetto, gli ultimi episodi annunciati.