Ministro giapponese visita nuovo presidente cileno e gli regala… un Pokémon

Starter Pokémon Scarlatto e Violetto

Ma per sottolineare ulteriormente il livello di profondità raggiunto da Pokémon nella nostra cultura, arriva una notizia che potrebbe lasciare decisamente di stucco (o forse no?).

Durante una visita diplomatica ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri del Giappone, Kiyoshi Odawara, ha incontrato il neo eletto Presidente del Cile, Gabriel Boric, e ha consegnato a quest’ultimo un regalo davvero particolare.

Il Ministro ha portato al Presidente una scatola impacchettata che conteneva una PokéBall, che al suo interno racchiudeva un… peluche di Squirtle.

Boric si è mostrato alquanto entusiasta dell’omaggio, come è possibile vedere in questa clip dell’accaduto sull’account Twitter ufficiale del Presidente:

Gracias al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle! pic.twitter.com/gJVYRIPe53 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

Il Presidente Boric aveva, tra l’altro, già espresso il suo amore per lo starter d’acqua più famoso di sempre, sempre su Twitter in occasione delle risposte ad alcune domande a lui poste dai suoi elettori:

Squirtle siempre. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 8, 2021

Sembra dunque che il regalo del Ministro giapponese non sia stato per nulla casuale, ma fatto per incontrare perfettamente i gusti di Boric.

