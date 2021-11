Non sapete se GTA Trilogy valga la pena? Ecco il videoconfronto definitivo

Manca pochissimo all’uscita di GTA Trilogy, il ritorno della collezione che contiene alcuni dei più amati giochi della saga di Rockstar Games.

Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition è una riedizione di una trilogia uscita già tempo fa, e stavolta arriva anche su Nintendo Switch.

E com’è GTA Trilogy su Switch? Se avete dubbi sulla console ibrida, di recente abbiamo visto qualche screenshot di questa versione.

Qualche ora fa, invece, Rockstar Games ha pubblicato un’ora di gameplay del titolo, con tante scene provenienti da tutti i giochi.

I dubbi che si sono sollevati negli ultimi giorni sono tanti, perché sebbene ci siano screenshot e trailer, qualcuno si chiede ancora se GTA Trilogy valga la pena.

Il lavoro fatto da Rockstar Games è sicuramente sontuoso, GTA III, San Andreas e Vice City brillano di una nuova luce in questa edizione.

Ma, se non siete ancora convinti della bontà di GTA Trilogy, oggi possiamo mostrarvi un altro contributo video per aiutarvi nella scelta dall’acquisto.

I colleghi di IGN US si sono messi di buona lena, infatti, per confrontare alcune scene dei vari giochi in modalità 1:1 con GTA Trilogy. Ecco il risultato:

A questo punto sappiamo davvero tutto sul titolo, l’abbiamo visto in azione e abbiamo anche il videoconfronto definitivo con gli originali.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile a partire da domani in versione digitale, mentre le edizioni fisiche arriveranno leggermente in ritardo.

Rockstar Games ha fatto un regalo a tutti noi di recente, qualcosa di ideale per ingannare l’attesa dell’arrivo di GTA Trilogy.

Mentre qualcuno ha approfittato dell’occasione per rigiocare Vice City e trovare risposta ad un dubbio che molti hanno avuto, in queste ore.

E chissà se all’interno del gioco è stato nascosto l’annuncio di GTA 6, come qualcuno ha ipotizzato creando una vera e propria teoria del complotto.