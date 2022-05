Non provate a fregare Metal Gear Solid V con il Fulton, fidatevi

La grande novità di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è la possibilità di usare il Fulton, un sistema di estrazione che diventa uno degli elementi centrali del gameplay.

Il capitolo finale della saga di Hideo Kojima, che potete recuperare su Amazon, ha puntato come non mai sul dare libertà al giocatore di approcciare le missioni in vari modi.

Non che altri titoli precedenti non l’abbiano fatto. Come dimostra questa mossa stealth incredibile realizzata da un giocatore su Metal Gear Solid 2.

Ma The Phantom Pain è sicuramente peculiare, come dimostra questo tentativo di un giocatore di rompere l’adrenalinico prologo della storia.

La struttura di gioco a missioni è stata un forte spartiacque rispetto agli altri episodi e, al di là di aver generato discussioni nella community, è stato sicuramente un passo in avanti importante.

Il Fulton è un elemento centrale di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, con il quale i giocatori si possono sbizzarrire in vari modi.

L’estrazione con il pallone aerostatico può essere utilizzata su una miriade di bersagli diversi, dagli esseri viventi agli oggetti inanimati come armi e preziose risorse.

Ma, come spesso accade nei videogiochi a missioni, ce ne sono alcune in cui si è obbligati a fare qualcosa in una certa maniera, principalmente per motivazioni narrative.

Ad esempio, si può estrarre Huey Emmerich con il Fulton, evitando quindi la difficile e potenzialmente fastidiosa sessione in cui bisogna scortarlo?

La risposta che emerge dal video qui sopra è un triste: no.

Come spesso accade in situazioni del genere, il gioco obbliga gli utenti a fare una cosa in un modo particolare, limitandone le opzioni per vari motivi.

A proposito di cose che hanno infastidito i giocatori, c’è un boss del primo Metal Gear Solid che ha fatto impazzire i fan.

Per altre curiosità, invece, di recente Yoji Shinkawa ha dichiarato di voler progettare un’automobile. Nella speranza che non diventi una macchina da guerra come il Metal Gear.