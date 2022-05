C’è un boss del primo Metal Gear Solid che ha fatto impazzire i fan

Il primo Metal Gear Solid è uno di quei giochi che difficilmente si dimenticano, così come una boss fight in particolare che ha sicuramente lasciato il segno: quella contro Psycho Mantis.

La saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è infatti piena di momenti memorabili, sebbene il combattimento contro Mantis rappresenta uno dei momenti memorabili.

Ora, mentre qualche fan continua a scovare curiosità sul primo capitolo, è ora emerso che ai tempi molti giocatori hanno trovato non poche difficoltà a battere il boss.

Via Reddit, i giocatori si sono riuniti per ricordare il tempo impiegato per mandare al tappeto Psycho Mantis, usando a volte tattiche decisamente poco ortodosse.

L’utente noto come ‘BetterCallMurdock’ ha infatti chiesto: «siate onesti, quanto ci avete messo a battere Psycho Mantis in passato e quanto ci avete messo a capire il trucco per batterlo?»

Le risposte sono sicuramente molteplici, dimostrando non solo che l’inventiva dei giocatori non ha limiti, ma anche e soprattutto che il primo MGS era sicuramente un gioco in anticipo sui tempi.

Alcuni parlano infatti di intere ore passati davanti allo schermo per cercare di capire come avere la meglio su Mantis.

Ma non solo: alcuni rivelano di aver cercato online la soluzione (nonostante a fine anni ‘9o l’internet non era certo il luogo che abbiamo imparato a conoscere ora) o nelle riviste cartacee dei tempi, ricche di soluzioni e walkthrough.

Infine, altri giocatori hanno ammesso di aver chiamato al Codec il colonnello Campbell finché questi non li ha aiutati.

Insomma, al netto di tutto, la battaglia contro Mantis è – oggi come ieri – un grande momento videoludico che rimarrà impresso a imperitura memoria, tanto da aver fatto impazzire ai tempi un gran numero di giocatori.

Del resto, la prima avventura di Solid Snake è un gioco così amato che c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di Metal Gear Solid utilizzando l’editor di Dreams.

Ma non solo: Figurama ha da poco mostrato il suo bellissimo Diocube delle dimensioni di 15 x 15 cm dedicato proprio allo scontro tra Solid Snake e Psycho Mantis.