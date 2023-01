Non ci libereremo mai di GTA 5: è ancora tra i giochi più scaricati del 2022

Ci sarà un giorno in cui GTA 5 non sarà per forza nelle classifiche dei giochi più venduti o scaricati ma, come diceva un signore in un famoso film fantasy, “non è questo il giorno”.

Il videogioco dei record di Rockstar Games ha venduto tantissimo in ogni versione per cui è uscito, compresa la più successiva next-gen che trovate su Amazon.

Anche se, per la legge dei grandi numeri, GTA 5 ha effettivamente iniziato a registrare dei cali nelle vendite dal 2013 ad oggi (e ci mancherebbe altro).

Tutto questo mentre ogni mese, con una certa cadenza, il titolo di Rockstar è stato sempre presente nelle classifiche dei videogiochi più venduti.

Come ha riportato Sony dalle sue classifiche, infatti, emerge che Grand Theft Auto V è ancora tra i videogiochi più scaricati su PlayStation 4.

E non in una posizione alta ma decisamente, e sorprendentemente alta, ovvero in seconda posizione.

Nonostante l’uscita di numerosi nuovi giochi significativi anche su old-gen, come Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, Elden Ring e tanti altri, il colossale blockbuster di Rockstar Games domina ancora.

Ecco la top 10, sia USA che Europea:

1 Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 3 Minecraft Call of Duty: Modern Warfare II 4 ELDEN RING Minecraft 5 NBA 2K23 FIFA 22 6 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 7 NBA 2K22 Among Us 8 Madden NFL 23 The Last of Us Part II 9 God of War Ragnarök ELDEN RING 10 FIFA 23 The Forest

In entrambi i casi, GTA 5 domina incontrastato guardando tutti gli altri dall’alto della sua seconda posizione in classifica.

Non che sia una grossa sorpresa in effetti, ma con l’uscita di veri kolossal come il già citato Elden Ring era plausibile pensare ad una posizione leggermente più inferiore.

Curiosamente anche su PlayStation 5 la situazione è comunque sorprendente, perché GTA 5 è in ogni caso al sesto e quinto posto, rispettivamente negli USA e in Europa.

GTA 5 rimarrà senz’altro un successo fuori scala come pochi se ne sono visti nella storia dei videogiochi, ed è un ottimo modo per aspettare Grand Theft Auto VI quando verrà annunciato.

Il cui trailer sembra essere sempre dietro l’angolo, anche se ogni volta veniamo delusi puntualmente.