GTA 6, non mancherebbe molto al primo trailer ufficiale

Con il 2023 che ha ormai preso il via, iniziano a rincorrersi nuovamente le voci circa un imminente annuncio di GTA 6, con un primo trailer che i fan attendono ormai a braccia aperte.

I video provenienti da una build interna del sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) trapelati in rete negli scorsi mesi non sono stati seguiti da annunci di alcun genere, purtroppo.

Se qualcuno, per ingannare l’attesa, si è dilettato a ricreare Grand Theft Auto 6 nello splendore dell’Unreal Engine 5, sembra proprio che il reveal ufficiale potrebbe non essere così lontano.

Come riportato anche su Dexerto, un insider piuttosto affidabile ha reso noto che dovrebbe essere in arrivo il trailer di annuncio di GTA 6, con dettagli sulla trama e su uno dei personaggi principali.

Lo YouTuber ‘SanInPlay’, da sempre bene informato sulle novità targate Rockstar Games, ha infatti rivelato che a breve scopriremo i primissimi dettagli ufficiali sul nuovo GTA.

Il primo trailer del gioco includerà a quanto pare importanti dettagli sulla storia e su uno dei suoi personaggi principali, ossia Lucia.

Nel video, stando sempre a quanto reso noto dall’insider, vedremo un cane che gioca su una spiaggia, una lucertola che attraversa una strada e la stessa Lucia in prigione che si allena.

Aviao passa

Lagarto atravessando a rua

Lucia na prisão se exercitando

Dogs brincando

Zerinho rolando em ocean beach#GTA6 #Trailer #Translate #SanInPlay — SanInPlay (@DjSan_) January 10, 2023

Lucia è stata confermata come uno dei due protagonisti giocabili, insieme al suo interesse amoroso e partner in crime, Jason. Secondo un rapporto di Bloomberg emerso lo scorso luglio, il duo dovrebbe ispirarsi ai celebri rapinatori di banche Bonnie e Clyde.

Se GTA 6 tarda ad arrivare, qualcuno ha nel mentre deciso di moddare il ben noto GTA V per farlo girare a 16K, per un risultato davvero bellissimo da vedere.

Ma non è tutto: per tentare di occupare il tempo che ci separa dal prossimo Grand Theft Auto, potete ricorrere anche alla versione brasiliana di GTA, davvero notevole.

Infine, altro appassionati stanno già cercando di decifrare tutti i segreti del prossimo capitolo, con dei calcoli davvero assurdi.