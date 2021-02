Non bastano i videogiochi: cancellato pure il gioco da tavolo di Metal Gear Solid

La “maledizione” di Metal Gear Solid continua e, dopo che la serie videoludica è stata messa in pausa, si estende anche al gioco da tavolo in sviluppo per qualche tempo.

Sull’onda dell’entusiasmo per i board game, il gioco da tavolo ispirato alla saga di spionaggio di Konami era stato annunciato ed era pronto ad uscire quest’anno.

Tuttavia, dopo diversi rinvii, IDW ha deciso di rinunciare al progetto di Metal Gear Solid: The Board Game.

Come riporta Dicebreaker, il gioco era inizialmente in programma per l’inizio del 2019, poi era stato slittato all’estate del 2020.

Infine, il rinvio al 2021, che non ha comunque permesso all’etichetta di raggiungere un livello di qualità tale da effettuare un lancio in serenità.

«In definitiva, il quantitativo di tempo richiesto per implementare questi cambiamenti è diventato ancora più lungo di quanto previsto e la nostra finestra per distribuire il gioco si è chiusa», ha spiegato IDW.

L’etichetta si è dunque disimpegnata ma potrebbe non essere la fine del progetto, per il momento, giacché il creatore Emerson Matsuuchi si è offerto di pagare IDW per portarlo comunque nei negozi.

La risposta per ora è stata un no, ma intanto Matsuuchi ha iniziato a lavorare con il publisher Nazca Games per fare in modo che questi acquisisca di nuovo la licenza da Konami.

Il creatore si è detto «ottimista» per le possibilità di successo dell’operazione, ma trattandosi di un affare così complesso non è ancora il caso di tirare un sospiro di sollievo.

Sono tantissimi i giochi da tavolo ancora in fase di costruzione, spesso tramite Kickstarter, a tema videoludico: pensate a quelli di Resident Evil o Dark Souls, per fare un esempio.

Quanto a Metal Gear Solid, invece, la questione è più complicata del previsto dopo l’addio di Hideo Kojima, e difficilmente si risolverà con il tanto invocato remake.