Dopo Demon’s Souls è il turno del remake di Metal Gear Solid per BluePoint?

Demon’s Souls è il soulslike disponibile esclusivamente su console PlayStation 5, uno dei giochi più attesi tra quelli che attendono a braccia aperte la nuova console Sony (o quantomeno, per tutti coloro che sono riusciti a preordinarla).

Sviluppato da BluePoint Games, il gioco sicuramente uno dei remake più riusciti degli ultimi anni, anche grazie e soprattutto alla capacità del team di sviluppo di realizzare un rifacimento all’altezza delle aspettative.

Ora, il modder e insider Lance McDonald – da sempre piuttosto bene informato circa le voci di corridoio dell’industry – ha lasciato intendere via Twitter che BluePoint sarebbe al lavoro su un secondo remake non ancora rivelato.

"Not one, but two"-Bluepoint Games. — Lance McDonald (@manfightdragon) November 17, 2020

Non uno, ma due. BluePoint Games.

Nulla si sa al momento circa questo secondo, fantomatico remake per PS5: in molti ricorderanno però il rumor che voleva BluePoint al lavoro su un rifacimento del primo e indimenticabile Metal Gear Solid, un franchise “parcheggiato” da Konami ormai da tempo immemore.

Ovviamente, la voce di corridoio si è poi rivelata inesatta, visto che il remake effettivamente in sviluppo era quello di Demon’s Souls. Nel caso in cui però BluePoint fosse davvero al lavoro su un secondo rifacimento di un gioco di successo, nulla toglie che possa davvero trattarsi del remake del Metal Gear uscito su PSOne.

Non resta quindi che sperare in un annuncio ufficiale, magari in occasione dei prossimi The Game Awards 2020 di dicembre.

Nella nostra recensione di Demon’s Souls su PS5 vi abbiamo rivelato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Demon’s Souls è disponibile da ora, in tempo per il lancio europeo (incluso ovviamente quello italiano) di PlayStation 5, sempre a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno.