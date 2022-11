Non avete Nintendo Switch? Ecco un Mario Kart-like gratis su Steam

La serie di Mario Kart è forse una delle più iconiche del mondo dei videogiochi ma, come ogni esclusiva, necessita di una console specifica e in questo caso Nintendo Switch.

La console della Grande N, che trovate su Amazon anche in versione OLED, ospita infatti l’ultimo episodio della famosissima serie di giochi di corse.

Quel Mario Kart 8 Deluxe che ha venduto tantissimo ma, di recente, si è visto tallonare da un’altra esclusiva Switch di successo.

Titolo che ha già avuto una longevità elevatissima, e che si sta aggiornando ulteriormente con nuovi percorsi in arrivo tra qualche settimana.

Ma se proprio non avete una Nintendo Switch e volete giocare qualcosa di simile a Mario Kart 8 Deluxe potete giocare gratis a Garfield Kart Furious Racing.

Certo non sarà la stessa esperienza ma, lo ripetiamo, lo potete avere gratis con una promozione speciale del sito Fanatical.

Garfield Kart Furious Racing è un racing game che, come è facilmente intuibile, ha come protagonista il famoso gatto goloso di lasagne.

Nel titolo ci possono essere ben 8 giocatori in contemporanea online, e 4 nello split screen su PC, Xbox One e PlayStation 4. La versione per Nintendo Switch invece offre la modalità a 2 giocatori con split screen, ma grazie alla possibilità di sfruttare la connessione wireless si possono connettere fino a 8 console.

Tre le modalità di gioco, che metteranno a dura prova anche i piloti più abili: Grand Prix, Single Race e Time Trial.

Per poterci giocare gratis non vi basterà altro che collegarvi sul sito di Fanatical e riscattare gratis la chiave per Steam ancora per qualche giorno.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di recuperare gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store: li troverate qui.

Ben più costoso è l’ultimo gadget dedicato a Mario Kart, un cronografo da $25 mila prodotto in edizione super limitata.