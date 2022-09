Splatoon 3 batte Animal Crossing e Mario Kart: il record è impressionante

Splatoon 3 si è già rivelato un successo senza precedenti, a pochi giorni dal suo lancio ufficiale: con un comunicato ufficiale, Nintendo ha infatti svelato che il terzo capitolo della saga è diventato il gioco più venduto di sempre su Switch in Giappone nei primi giorni di lancio.

Pur essendo passati soltanto tre giorni dal day-one di Splatoon 3 (lo trovate in sconto su Amazon), i primi risultati di vendita ufficiali ci dicono che i fan hanno deciso di premiare il ritorno di una delle esclusive più colorate di sempre.

Del resto, anche nella nostra recensione avevamo ampiamente elogiato il lavoro di Nintendo, che è riuscita a migliorare un gameplay apparso ora praticamente perfetto: sembra che i fan in Giappone abbiano avuto lo stesso giudizio, dato che la casa di Kyoto ha annunciato di aver venduto ben 3.45 milioni di copie in soli tre giorni.

Come riportato dalla stessa casa di Kyoto sul proprio sito ufficiale, si tratta di un vero e proprio record per le vendite sul mercato interno: nessun altro gioco per Switch era mai riuscito a vendere così tanto e in così poco tempo, nemmeno Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, attualmente i giochi più venduti di sempre per la piattaforma.

Nintendo ha inoltre sottolineato che questi dati comprendono sia le vendite fisiche che digitali, pur non riguardando direttamente il resto del mondo: come già anticipato, si tratta infatti unicamente dei numeri arrivati dal mercato giapponese.

Considerando l’enorme successo ottenuto in Giappone, è plausibile immaginare che le vendite complessive di Splatoon 3 potrebbero rivelarsi ancora più elevate rispetto al previsto, ma per avere ulteriori conferme bisognerà attendere ulteriori dati ufficiali dal mercato statunitense e da quello europeo.

We posted the News Release “Domestic sales of Splatoon 3 for Nintendo Switch surpass 3.45 million in first three days”.https://t.co/D4rqk8tftd — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 12, 2022

In ogni caso, quello di Splatoon 3 è già considerabile il miglior lancio di sempre per Switch nella terra del Sol Levante: se Nintendo riuscirà a mantenere questo livello di vendite ancora a lungo, allora la compagnia potrebbe aver trovato un altro titolo pronto ad accompagnare tanti grandi successi.

Vedremo se questi dati riusciranno a rinforzare anche le vendite della console stessa, che nel frattempo ha iniziato a subire il “pressing” di PS5 nonostante la crisi di scorte.

Inoltre, secondo numerose indiscrezioni, a breve potrebbe essere annunciato un nuovo Nintendo Direct con tante novità per i fan più nostalgici, ma per il momento ricordiamo che la casa di Kyoto non ha confermato alcun evento in arrivo.