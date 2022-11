Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna ancora una volta, tra nostalgia e Natale

Mario Kart 8 Deluxe è il gioco perfetto per Natale, e proprio in tempo per le festività si aggiorna con altri percorsi aggiuntivi.

La nuova serie di tracciati, che si possono ottenere con il Pass Percorsi Aggiuntivi (lo trovate su Amazon), farà diventare Mario Kart 8 un titolo ancora più enorme.

Dopo la prima wave di circuiti, ve ne abbiamo parlato all’uscita, il racing game di Nintendo non accenna a pubblicare nuovi contenuti.



E dopo l’ultimo appuntamento estivo arriva quello natalizio, ovviamente, con un tempismo perfetto.

Come annunciato dalla stessa Nintendo su Twitter, nelle prossime settimane Mario Kart 8 Deluxe accoglierà nuovi percorsi aggiuntivi.

Otto nuovi percorsi suddivisi, come sempre, in due campionati da poter giocare in ogni categoria, dai 50cc ai 200cc.

Percorsi che, successivamente, verranno inseriti anche nella selezione dei percorsi per le partite multiplayer online.

Il pacchetto 3 di #MarioKart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi arriverà il 07/12! Non perderti i suoi otto percorsi, che includono anche Pista degli aceri e Lago di Boo! Acquista subito il Pass percorsi aggiuntivi: https://t.co/SrpXtfegJF pic.twitter.com/8WYGZd4HI4 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 21, 2022

Il Pacchetto 3 di percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile a partire dal 7 dicembre prossimo, come svelato anche dal sito ufficiale.

I due trofei, chiamati Roccia e Luna, andranno ad attingere da percorsi presenti in altri capitoli di Mario Kart, compreso Mario Kart Tour.

I nuovi percorsi, lo ricordiamo, sono disponibili unicamente attraverso l’acquisto del pass. Ma sono inclusi anche nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, se volete cogliere l’occasione.

Un servizio che, come ha promesso Nintendo di recente, migliorerà molto e fornirà tanti servizi aggiuntivi.

E che continuerà a far vendere ulteriormente Mario Kart 8 Deluxe, che è da sempre uno dei giochi più venduti di Switch e anche con un certo distacco.