Mario Kart si guadagna due nuovi orologi, c’è un cronografo da $25 mila

Velocità e precisione sono requisiti fondamentali per ogni giocare di Mario Kart, o almeno questo è quello che deve aver pensato Tag Heuer.

La famosissima azienda che produce orologi e cronografi, che potete scoprire anche su Amazon, che ha deciso di fare una collaborazione con gioco di guida di Nintendo.

E non è neanche la prima volta, perché già in passato Super Mario si era guadagnato un orologio di lusso sempre da Tag Heuer, in un’altra collaborazione simile.

Collaborazioni che abbracciano tantissimi franchise, come l’orologio per celebrare Silent Hill di cui vi avevamo parlato tempo fa.

Due nuovi orologi prodotti da Tag Heuer stanno arrivando per tutti i fan Nintendo. O almeno per alcuni di loro, perché sono molto costosi.

Come annunciato anche nel sito ufficiale, la nuova collezione comprende due orologi che combinano Formula 1 e Mario Kart, facendoli diventare dei prodotti di lusso.

Tag Heuer Formula 1 x Mario Kart, prezzato a $4.300 è dotato di una cassa sportiva in acciaio lucido da 44mm, impreziosita da riferimenti alla serie videoludica. Sulla lunetta in ceramica nera con tachimetro c’è il logo di Mario Kart, e l’indicatore dei secondi a ore 9 mostra l’idraulico intento a sfrecciare sul suo bolide.

C’è anche l’edizione limitata Tourbillon, al prezzo di $25.600, ha un look più sportivo e raffinato dell’altro modello, mentre il quadrante scheletrato mostra un trio composto da Mario, un Pallottolo Bill e l’odiatissimo Guscio Blu.

Prodotti veramente notevoli, c’è poco da dire.

Qualora vogliate farli vostri potete attivare la registrazione per l’accesso in anteprima online, dal fino al 17 ottobre con l’acquisto che si avvierà il 20 ottobre.

Anche Hideo Kojima si è fatto conquistare dalla passione per gli orologi, con un modello in collaborazione con la NASA che vi farà volare nello spazio.

Cyberpunk ne ha usato uno per festeggiare il suo primo compleanno invece, un modello che ha un sapore di futuro.