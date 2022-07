Non avete mai visto un Game Boy come questo, fidatevi

Il Game Boy è uno di quegli oggetti che, al di là di rappresentare un ricordo d’infanzia, sono diventati negli anni anche un oggetto di design.

L'antenato di Nintendo Switch, è stato un oggetto fondamentale nella vita di molti, perché ha anche rappresentato il punto di ingresso nel mondo dei videogiochi.

Una console talmente amata che c’è chi cerca di tirarla in ballo in ogni modo, anche tentando di farci girare Elden Ring, per quanto strano possa sembrare.

O meglio ancora creando dei Game Boy che diventano delle vere e proprie opere d’arte, prendendo ispirazione da Gengar per creare un modello di console unico.

I fan della console portatile amano modificarla in ogni modo, e negli anni abbiamo visto moltissime creazioni a partire dal leggendario mattone grigio.

E a volte basta davvero poco, almeno nel concept, per trasformare il Game Boy in maniera radicale partendo da una semplice idea, come riporta Nintendo Life.

Come dimostra l’artista Obirux, che ha semplicemente messo la console in orizzontale, utilizzando delle custodie DMG originali e uno schermo IPS moderno.

Sostanzialmente un Game Boy Advance ma con le fattezze del primo modello. Ecco il video che racconta questa modifica:

La cosa grandiosa di questo design è che c’è ben poco che sia effettivamente nuovo.

Nonostante il form factor differente, si tratta a tutti gli effetti di un normale Game Boy, nella sua essenza.

Un lavoro davvero stupefacente, per cui non possiamo che fare i complimenti ad Obirux. Se volete seguire i suoi altri lavori potete raggiungere il suo sito web, oppure la pagina Instagram.

Recentemente, invece, sono emerse alcune curiosità e alcune idee assurde per il successore Color, tra cui la possibilità di mandare delle email.