No Way Home e il riferimento a Marvel’s Spider-Man che vi commuoverà

Con l’arrivo di Spider-Man No Way Home nelle sale si è riaccesa la passione per Spider-Man, visto che il celebre supereroe Marvel è da sempre sotto i riflettori anche nel mondo videoludico.

Insomniac ha infatti visto preso in prestito un dettaglio di Marvel’s Spider-Man e piazzato sapientemente al’interno dell’ultimo film da poco su Spidey nelle sale cinematografiche.

Considerando che anche un altro dettaglio del gioco PlayStation è stato inserito nel film, si tratta di fatto del secondo omaggio neanche troppo velato.

Questo, incluso il fatto che per celebrare il lancio del film, il videogioco aveva deciso di aggiornarsi con due nuovi costumi tratti dal cinecomic di Jon Watts, prendendo però la decisione di limitare gli update alla sola versione PS5.

Attenzione: seguono spoiler piuttosto marcati su Marvel’s Spider-Man e No Way Home: proseguite quindi la lettura a vostro rischio.

Come riportato anche da Comic Capital, sembra che una sequenza particolarmente toccante del gioco uscito su PS4 e poi su PS5 sia stata omaggiata in No Way Home.

Nell terzo film dedicato al Tessiragnatele, Zia May (Marisa Tomei) perde infatti la vita uccisa da Green Goblin, in una scena decisamente commovente.

I fan del videogioco ricorderanno bene che una delle scene più strazianti rimane senza dubbio proprio la morte di sua zia, con Peter costretto a dover scegliere tra migliaia di cittadini e la persona che l’ha cresciuto.

In No Way Home, vediamo Peter posare dei fiori sulla tomba di May, sulla cui lapide vi è la scritta «When you help someone, you help everyone».

La frase è la stessa vista in Marvel’s Spider-Man, dopo la morte di Zia May, come testimoniato dall’immagine sottostante:

