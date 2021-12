Spider-Man PS5 in prima persona vi farà sentire come in No Way Home

Marvel’s Spider-Man è uno dei migliori titoli da quelli dedicati all’Arrampicamuri, visto la sua capacità di riuscire a catturare fedelmente l’essenza di uno dei supereroi più amati di sempre.

Ora, qualcuno ha deciso di rileggere il sequel/spin-off dell’avventura dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere e renderla come fosse un titolo inquadrato in prima persona.

Del resto, parliamo di un gioco che ha deciso aggiornarsi con due nuovi costumi tratti dal film Spider-Man No Way Home, nonostante gli update siano limitati alla sola versione PS5.

Come riportato da The Gamer, un fan dedicato ha deciso di mostrarci come potrebbe essere Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se ci fosse un’opzione per inquadrarlo in prima persona.

Per farlo, il giocatore in questione ha usato la modalità foto del gioco per creare una sequenza in stop-motion che mostra Miles correre, saltare e oscillare in una fredda New York (grazie a oltre 850 scatti).

Dato che i giochi dedicati a Spider-Man di Insomniac sono disponibili solo su PS4 e PS5, non vedremo presto nessuna mod che possa abilitare un POV in prima persona ufficiale.

Il video in stop-motion (visionabile poco sopra) è davvero notevole, tanto da ricordare da vicino anche una sequenza del vecchio film The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield.

