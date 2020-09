No, PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con PS3, PS2 e PSOne

La retrocompatibilità di PlayStation 5 è senza ombra di dubbio uno dei temi caldi di queste ore, dopo l’evento Sony che il nostro Paolo Sirio ha analizzato nel suo editoriale e di cui potete trovare resoconto nel nostro video, che trovate in embed di seguito.

La questione di se e come gireranno i titoli delle precedenti generazioni è stata infatti saltata a pie’ pari sul palcoscenico virtuale della casa giapponese, con il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan che è intervenuto ai microfoni dei colleghi di GamesIndustry per assicurare la piena retrocompatibilità «con il 99% dei giochi PlayStation 4» – anche se siamo in attesa di scoprirne le modalità. Ma cosa è previsto, invece, per le generazioni precedenti? Questa volta, la risposta arriva dalle colonne cartacee di Famitsu.

PS5 e la retrocompatibilità con PS3, PS2 e PSX

Quando i colleghi della rivista giapponese hanno chiesto a Ryan se, oltre alla compatibilità con PS4 per PS5 possiamo aspettarci anche una nuova giovinezza per i titoli di PlayStation 3, PlayStation 2 e dell’originale PlayStation, il dirigente ha spiegato che ci sono limiti tecnici che hanno impedito di raggiungere questo obiettivo.

Come spiegato da Ryan:

PS4 ha già 100 milioni di giocatori: abbiamo pensato che volessero giocare i loro giochi PlayStation 4 anche su PS5, sicuramente, quindi abbiamo deciso di introdurre la compatibilità con questa console. Implementandola, abbiamo concentrato i nostri sforzi anche nell’includere le funzionalità dell’SSD ad alta velocità, e del nuovo controller DualSense. Sfortunatamente, queste implementazioni e tali compatibili in quei casi non sono state possibili.

In precedenza, un leak dal sito di supporto di Ubisoft aveva anticipato inavvertitamente la notizia, parlando di retrocompatibilità con la sola generazione precedente per la prossima macchina di Sony.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà il 19 novembre sul mercato europeo al costo di 499,99€ per la standard e 399,99€ per la digital (priva di Blu-Ray). Se siete interessati al tema della retrocompatibilità, vi ricordiamo anche che Xbox Series X|S saranno invece compatibili con la libreria di giochi di Xbox, Xbox 360 e Xbox One.