Retrocompatibilità di PS5: Ubisoft aggiorna il sito dove aveva svelato i dettagli

Nelle scorse ore, ha fatto parecchio parlare di sé il fatto che Ubisoft, sul suo sito ufficiale, si sia lasciata sfuggire dei dettagli non certo di poco conto sulla retrocompatibilità di PlayStation 5, svelando che la console di casa Sony sarebbe retrocompatibile solo con selezionati titoli per PS4, e non con le librerie delle generazioni precedenti.

La notizia, come era lecito aspettarsi, ha fatto rapidamente il giro del mondo, al punto che oggi il sito è stato aggiornato. Se i dettagli si rivelassero confermati anche da Sony (e il fatto che siano stati fatti sparire pone ulteriormente il sospetto che lo saranno), si tratterebbe però di uno di quei casi in cui si chiude la stalla dopo la fuga dei buoi, se vogliamo usare una similitudine.

In qualsiasi modo vadano le cose, ossia che Sony confermi o meno nel prossimo futuro quanto scritto da Ubisoft, ora la pagina di supporto di Ubisoft non fa più alcune menzione dei dettagli sulla retrocompatibilità di PS5, che sono stati totalmente rimossi.

Update: ICYMI, the part about PS5 BC support has been removed from Ubisoft's support page pic.twitter.com/RS1boVocT0 — Nibel (@Nibellion) September 1, 2020

Rimaniamo in attesa che sia la compagnia giapponese a pronunciarsi, che già in precedenza aveva anticipato una retrocompatibilità più selettiva di quanto vedremo ad esempio su Xbox Series X.

L’uscita di PS5, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe concretizzarsi intorno alla metà di novembre – ma anche su questo aspettiamo dettagli direttamente da Sony.