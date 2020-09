PS5 e la retrocompatibilità con PS4: parla il CEO Sony (e sono buone notizie)

Ieri, 16 settembre, Sony ha finalmente alzato il sipario su data e prezzo di PS5, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico.

Ma non solo: oggi hanno anche preso il via i preordini per la PlayStation 5, console next-gen attesa per la fine dell’anno, nonostante sia andata esaurita in un tempo davvero da record (appena una manciata di minuti su Amazon ed era già out of stock).

Al netto del clamore successivo alla presentazione dei giochi di prossima generazione, in molti hanno lamentato dei dubbi specifici circa una feature in particolare della nuova console Sony: la retrocompatibilità.

Nonostante sia chiaro che la PS5 non leggerà i giochi PS1, PS2 e PS3, in molti avevano sollevato dubbi anche circa la compatibilità con la softeca PS4. Ora, in una recente intervista al Washington Post, il CEO e presidente di Sony Jim Ryan ha dichiarato che il “99 percento” dei giochi per PS4 sarà riproducibile su PS5.

La community di PS4 continuerà ad essere incredibilmente importante per noi per i prossimi tre o quattro anni. Molti passeranno a PS5, sperando di fare bene il nostro lavoro, ma decine di milioni saranno ancora impegnati con PS4.

Insomma, una dichiarazione di intenti chiara come il sole, che dissolve in poche righe i dubbi di un’intera legione di videogiocatori, preoccupati dalla mancata retrocompatibilità della console.

Ovviamente i “vecchi” giochi PS4 non sfrutteranno però le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni del tutto inedite al giocatore (come ad esempio facendogli “sentire” la resa dei diversi terreni su cui sta camminando nel gioco).

Ricordiamo che PS5 arriverà in Europa, Italia inclusa, il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per la Digital Edition.

Poco sotto, vi segnaliamo dove prenotare PlayStation 5 al miglior prezzo sul mercato (non appena tornerà in stock):