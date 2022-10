No More Heroes 4 può arrivare davvero: Suda51 chiama a raccolta i fan

Il terzo capitolo della serie avrebbe dovuto rappresentare l’avventura finale di Travis Touchdown, ma pare ci sia stato un clamoroso ripensamento da parte di Suda51: contrariamente a quanto dichiarato in passato, No More Heroes 4 alla fine potrebbe arrivare davvero.

In preparazione all’uscita di No More Heroes 3 sulle console di ultima generazione (potete prenotarlo su Amazon), l’eccentrico autore del franchise ha ammesso di ascoltare sempre con molta attenzione i feedback dei fan e che saranno proprio loro a decidere se Travis tornerà.

In un’intervista rilasciata a GNN (via VGC), Suda51 ha ribadito che quella affrontata dal protagonista è stata la sua ultima battaglia, ma allo stesso tempo ha ammesso di non poter prevedere «che cosa accadrà tra 10 anni».

Se la richiesta da parte dei fan dovesse infatti rivelarsi particolarmente rumorosa e difficile da ignorare, l’autore ha infatti sottolineato che No More Heroes 4 potrebbe diventare realtà, nonostante i piani fossero di chiudere la saga con il terzo episodio.

Suda51 ha infatti fatto l’esempio del ritorno di Tom Cruise come Maverick nel nuovo film di Top Gun come esempio di un ritorno di successo voluto dalla community: saranno i fan a stabilire se il franchise potrà tornare o meno.

Per il momento, la saga di Travis Touchdown sembrerebbe essersi dunque conclusa, ma non definitivamente: Suda51 ha lasciato aperto una porta di considerevoli dimensioni per il suo ritorno.

I fan possono dunque iniziare a farsi sentire, incrociare le dita e augurarsi che la loro richiesta sia in grado di fare abbastanza “rumore”: del resto, non si tratterebbe dell’unico franchise di Suda51 in grado di portare a termine un clamoroso ritorno.

Il remake di Lollipop Chainsaw è infatti stato confermato per il 2023, tuttavia c’è una brutta notizia per i fan dell’opera originale: non sono stati coinvolti né Suda51 né il regista James Gunn.

A tal proposito, l’autore di No More Heroes ha già ammesso che vorrebbe proprio Gunn a dirigere un potenziale film della saga, mentre l’attore protagonista sarebbe una vera star.