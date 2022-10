No More Heroes 3, la versione PC è in realtà quella Switch e non sappiamo perché

No More Heroes 3 è stato un’esclusiva Nintendo Switch, ma ora il titolo di Suda 51 è un multipiattaforma ed è presente anche su PC.

Vedere Travis Touchdown su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon) fa effettivamente strano, considerato che il franchise nacque su console Nintendo.

Il terzo capitolo del folle action si è fatto attendere moltissimo all’epoca, ma i fan hanno avuto prima o poi la trilogia completa.

Anche se, purtroppo, No More Heroes 3 non si è rivelato all’altezza della aspettative dei fan, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Il titolo di Suda 51 potrà avere una seconda occasione su console e PC, se non altro. Su PC, però, sembra esserci un piccolo problema.

Come riporta Dualshockers, qualcuno si è accorto di un dettaglio abbastanza strano per quanto riguarda la versione Steam.

Giusto ieri No More Heroes 3 è uscito anche su PC, e i giocatori più attenti si sono accorti del fatto che la versione presente su Steam è in realtà quella Switch.

Nonostante le versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 non stravolgano ovviamente il titolo originale, sono senz’altro migliori dal punto di vista visivo con evidenti miglioramenti.

I quali, come vedete dal confronto qui sotto, non sono presenti nella versione Steam:

Non è ben chiaro il perché si sia scelta la versione Switch per il porting PC di No More Heroes 3.

In ogni caso, se pensavate di acquistare il titolo su Steam, ora sapete che probabilmente non è la versione migliore del gioco.

Speriamo che non accada la stessa cosa a Crash Bandicoot 4, che proprio a breve arriverà su Steam dopo aver già militato su PC per molto tempo.

