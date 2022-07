No Man’s Sky si aggiorna con Endurance: ecco cosa cambia

No Man’s Sky continua la sua marcia trionfale, ed Hello Games ha annunciato il nuovo update: Endurance.

Ben lontano dall’essere il titolo degli esordi, quello su PlayStation 4 (tramite Amazon) per intenderci, ora il titolo fantascientifico è davvero sconfinato.

Sono arrivati tantissimi aggiornamenti per il titolo dal team di sviluppo che, dopo sei anni dal lancio, ancora non ha finito di introdurre novità.

Giusto a maggio era arrivato un nuovo update per No Man’s Sky, che introduceva degli elementi molto singolari nel gioco.

E poche ore fa Hello Games ha presentato Endurance che, come detto, è il prossimo aggiornamento di No Man’s Sky, come sempre gratis.

Dal blog PlayStation ne ha parlato direttamente Sean Murray, responsabile del team di sviluppo, spiegando cosa potranno aspettarsi i giocatori.

«Il nome Endurance evoca immagini di viaggi epici al timone di navi iconiche e imponenti», dichiara Sean Murray, «quindi non sorprende che questo aggiornamento si concentri sulle flotte mercantili e introduca un modo completamente nuovo di usare e godersi la propria nave capitale».

No Man's Sky Endurance Freighter Overhaul

Vast Bases

️Improved Hangar

‍NPC Crew

New Bridge

External Windows

Teleporter

Huge Asteroids Fields

Exterior Walkways

Space Atmospherics

Polestar Expedition

Living Frigates

Combat Missions Free and Out Now pic.twitter.com/g0sSpbRE3Z — Sean Murray (@NoMansSky) July 20, 2022

L’aggiornamento Endurance di No Man’s Sky rivisita la personalizzazione del mercantile, e sarà possibile costruire basi mobili spettacolari sulla vostra nave capitale mentre esplorate l’universo.

Con l’update è stata aumentata la capacità di personalizzare radicalmente queste enormi navi, in modo che diventino autentiche basi per viaggiare nello spazio, complete di sale di scansione, negozi, fioriere, raffinerie ed estrattori, ed altro ancora.

I giocatori potranno mappare e configurare le loro basi mercantili come vogliono grazie a un’ampia varietà di stili e nuovissimi effetti di hangar e ponti. Inoltre, potranno popolare il mercantile con ulteriori membri dell’equipaggio.

No Man’s Sky accoglie quindi Endurance, il suo aggiornamento numero 20, che è già scaricabile da oggi e lo sarà anche nella versione Nintendo Switch.

Ma se oggi il titolo di Sean Murray è così amato, nel 2016 non era affatto così affascinante. Se non l’avete giocato all’epoca, o non ve lo ricordate, qualcuno lo ha riesumato per voi.