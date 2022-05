No Man’s Sky si aggiorna: arrivano balene spaziali e missioni roguelike

Non è una novità che No Man’s Sky sia diventato un gioco enorme, anno dopo anno, grazie al supporto di Hello Games.

Il titolo sci-fi procedurale ha ricevuto nel corso del tempo varie patch e update di un certo peso.

L’aggiornamento più grande del mese di aprile è stato Outlaws, che ha reso No Man’s Sky un gioco molto più piratesco, per così dire.

Ma non sono mancati neanche gli interventi minori, ovviamente, perché Hello Games è sempre stata molto attenta al suo titolo.

A poco più di un mese dal citato Outlaws, il titoli di esplorazioni spaziali riceve un altro aggiornamento molto corposo, con delle novità molto interessanti.

Si chiama Leviathan e, come riportato direttamente dagli account ufficiali, è disponibile da adesso per tutti i giocatori di No Man’s Sky.

La settima spedizione di No Man’s Sky metterà i viaggiatori intrappolati in balia di una maledizione che crea un loop temporale, che pare possa risalire a una creatura spaziale quasi mitica.

Si tratta di un’esperienza roguelike, in cui gli esploratori perdono tutti i loro progressi una volta che vengono uccisi. Una modalità di fruizione inedita per No Man’s Sky che, sebbene abbia sfornato tante spedizioni diverse, non ha mai sfruttato il gameplay tipico dei roguelike.

I giocatori potranno ottenere tantissime nuove ricompense completando la spedizione, tra cui il Leviatano che dà il nome all’aggiornamento, un’imponente fregata vivente da aggiungere alla flotta.

Sì. Una balena spaziale-navicella gigantesca con cui solcare le galassie.

Contestualmente, Hello Games ha rassicurato i fan di Nintendo Switch. Il porting di No Man’s Sky sta procedendo bene con le ultime modifiche, dopo l’annuncio di qualche tempo fa.

