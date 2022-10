No Man’s Sky, l’update Waypoint regala astronavi ai giocatori su Switch

No Man’s Sky atterra su Nintendo Switch e, per farsi volere bene, Sean Murray ha deciso di regalare delle astronavi agli utenti Nintendo.

Il titolo sbarca in maniera totale sulla console ibrida, perché sarà disponibile anche in edizione fisica (la trovate a buon prezzo su Amazon) e verrà aggiornata all’update 4.0, chiamato Waypoint.

L’ultimo update, prima di quello odierno, fu Endurance, che fornì ai giocatori tantissime opzioni inedite e un ulteriore passo verso la simulazione galattica totale.

Sean Murray non si è fatto mancare niente per l’occasione, perché anche per No Man’s Sky su Nintendo Switch si è lanciato in mirabolanti promesse.

Come riporta VG247, i giocatori Switch che approderanno nell’universo di Sean Murray riceveranno dei preziosi regali con l’update Waypoint.

Waypoint migliora ed equilibra diversi elementi del gioco, come inventari, traguardi, catalogazione e modalità di gioco. In più, aggiunge centinaia di ritocchi alla qualità dell’esperienza di gioco, di piccola e grande portata, molto popolari tra la community.

Gli inventari sono stati migliorati e il livello massimo di navi, armi e giocatori è stato notevolmente aumentato. Ora sopravvivenza, creazione, combattimento e comandi possono essere personalizzati per adattarsi allo stile di gioco di ciascun Viaggiatore.

La modalità Rilassata presta una rinnovata attenzione all’esplorazione, sia per i nuovi Viaggiatori che per quelli più smaliziati. I giocatori di ritorno, invece, troveranno ad accoglierli un nuovo portale informativo con un riassunto dei loro obiettivi e progressi.

Detto questo, chi gioca su Nintendo Switch potrà ottenere un’astronave Horizon Vector NX e il multi-strumento Infinite Neon Mark XXII. Ecco l’astronave:

Apprezzabili i colori della nave che ricordano i Joy-Con della versione base di Switch. Ben fatto, Sean.

Chissà se prima o poi il titolo potrà uscire anche sulla rivale di Switch, presentata di recente con lo zampino di Xbox.

