No Man’s Sky incontra Dune in una nuova spedizione a tema Halloween

Dopo un lancio decisamente sottotono, No Man’s Sky è riuscito, seppur nel corso degli anni, a piantare saldamente radici nei cuori degli appassionati, attraversando una vera e propria fase di rinascita.

Il titolo di Hello Games, peculiare open-universe generato in maniera procedurale, riceverà una nuova espansione in occasione del mese più spaventoso dell’anno.

Con l’avvicendarsi di Halloween infatti, il team ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento stagionale, si tratta di Expedition 4: Emergence.

Emergence è una spedizione narrativa che arriva con un più generale title update che porterà una serie di miglioramenti e nuovi contenuti all’avventura spaziale.

La nuova interfaccia di No Man's Sky va incontro alle esigenze di ogni tipo di videogiocatore

Il tempismo di questo nuovo contenuto stagionale sembra essere perfetto poiché in quest’ultimo i giocatori si troveranno a dover affrontare i cosiddetti Titan Worms, vermoni giganti della sabbia che abitano pianeti desertici (non vi ricorda un film tanto atteso uscito da poco sul grande schermo? E perché proprio Dune?).

Sul pianeta Wasan i giocatori si imbatteranno, oltre che in questi colossali vermi spaventosi, anche in pericolose tempeste di sabbia, e dovranno fronteggiare antichi misteri in una cornice narrativa pregna di sfumature dark.

Il titolo di Sean Murray negli anni si è visto protagonista di una vera e propria redenzione, impressionante infatti la mole di attenzione riservata al videogioco da parte del team, il quale non si è certamente lasciato scoraggiare dalle polemiche che hanno circondato il titolo nella fase immediatamente successiva al suo rilascio.

Sicuramente stupisce anche la mole di aggiornamenti riservati al titolo, che poche settimane fa ha raggiunto il numero 17. L’ultimo aggiornamento Frontiers ha infatti aggiunto diverse caratteristiche e novità al titolo in continua espansione, che ormai riceve migliorie e aggiornamenti a cadenza pressoché regolare.

Grazie all’attenzione quasi chirurgica del team nello sviluppo continuo di un progetto tanto ambizioso, No Man’s Sky si trova adesso travolto da recensioni più che positive ed entusiaste su ciò che sta diventando.

Nel frattempo il gioco di Hello Games ha anche ricevuto da poco il nuovo update 3.66, che introduce varie correzioni tra cui anche quelle suggerite dai giocatori stessi del titolo.

A proposito di Dune e vermoni, anche un altro fenomeno videoludico ha pensato bene di omaggiare il film appena uscito al cinema, ispirato al ciclo fantascientifico dello scrittore Frank Herbert.