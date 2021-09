No Man’s Sky Frontiers: disponibile l’update 17, ecco cosa cambia

No Man’s Sky Frontiers è finalmente tra noi, e il titolo di Sean Murray arriva all’aggiornamento numero 17.

Il tema del nuovo aggiornamento non può non strizzare l’occhio a titoli come The Outer Worlds, perché il tema sarà proprio l’esplorazione spaziale di frontiera.

Il titolo, che proprio di recente ha compiuto cinque anni, è diventato ormai una piattaforma in evoluzione inarrestabile.

Così come il cosiddetto “MurrayVerse”, ovvero l’universo alternativo all’interno dell’universo di No Man’s Sky dove appare sempre Sean Murray.

E adesso è il turno dell’update numero 17, chiamato No Man’s Sky Frontiers, che come sempre promette di essere una ennesima, grande aggiunta all’universo di gioco.

Sono arrivate le prime informazioni sull’update tramite il PlayStation Blog, tramite una lettera firmata dal creatore del gioco, su quello che i giocatori potranno trovare all’interno dell’update, che peserà 6.6GB.

I giocatori potranno conoscere delle comunità di alieni che hanno formato degli insediamenti planetari, e possono essere scovati in ogni pianeta inabitato delle galassie.

Ognuno di questi insediamenti è ovviamente generato proceduralmente tra personaggi, strutture, layout, schema di colori, interni ed esterni delle abitazioni.

Ma potranno anche creare i propri, fondarli, gestirli e creare a propria volta delle comunità tra giocatori e NPC, trasformando il gioco in un Civilization spaziale. I cittadini che le abiteranno, tra l’altro, avranno dei rapporti interpersonali, e a volte i giocatori dovranno risolvere anche delle dispute tra loro.

Sempre per quanto riguarda le basi ci saranno nuove parti da poter utilizzare per la costruzione, così come una serie di aggiustamenti a tutti il sistema di housing dal HUD alle funzionalità di utilizzo dello stesso.

No Man’s Sky Frontiers promette di rendere il gioco ancora più incredibile, come se non bastasse il fatto di poter viaggiare a 90.000 anni luce.

O anche dare la possibilità di scrivere e girare una intera serie televisiva, utilizzando solo gli strumenti di gioco.

E l’avete visto l’incredibile crossover con i Daft Punk fatto all’interno del gioco? Una perla dai fan per i fan dell’amato gruppo musicale.