No Man’s Sky: il nuovo update 3.66 sistema un bel po’ di cose

No Man’s Sky è riuscito col passare degli anni a riguadagnare quasi tutta la fiducia dei giocatori, dopo un lancio non propriamente al top.

L’opera di Hello Games ha visto infatti il team di sviluppo dedicargli attenzioni e aggiunte a cadenza regolare, tanto che l’opera di Sean Murray sembra aver finalmente soddisfatto l’utenza rimasta delusa al Day One.

Da poco il titolo è stato infatti graziato dall’aggiornamento numero 17, chiamato Frontiers, che aggiunge altre caratteristiche e novitò al già sconfinato universo del gioco procedurale.

Ciò ha permesso a No Man’s Sky di essere subissato di recensioni, questa volta assolutamente positive, sentenziando così un “redemption arc” davvero molto interessante.

Ora, come riportato anche da PSU, da poche ore No Man’s Sky ha ricevuto un nuovo e discretamente importante aggiornamento, ossia l’update 3.66.

Questo introduce nel gioco varie correzioni, molte delle quali rilasciate a seguito dei numerosi feedback dei giocatori.

Tra le varie correzioni. è stato risolto un problema che impediva ai PNG dell’insediamento di sincronizzarsi correttamente nella modalità multigiocatore.

Ma non solo: è sparito anche un bug che richiedeva ai giocatori di costruire un tetto per gli edifici dell’insediamento che non però di base non ne devono avere.

Inoltre, è stato risolto anche un problema che impediva la generazione di un terminale nel sito di costruzione di un insediamento.

Se volete dare un’occhiata alla lista completa delle correzioni della patch 3.66, potete farlo raggiungendo il sito ufficiale di Hello Games.

Avete già letto in ogni caso che gli sviluppatori hanno deciso di offrire agli utenti un omaggio per festeggiare i cinque anni dal lancio del gioco?

Ma non solo: se ve lo siete perso, date un’occhiata anche all’improbabile – ma decisamente affascinante – crossover a tema con i Daft Punk.

Infine, non senza un pizzico di ironia, sembra proprio che sia giunto il momento per il MurrayVerse di espandersi e diventare ancora più inarrestabile.