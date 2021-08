No Man’s Sky, il MurrayVerse si espande (e sembra inarrestabile)

No Man’s Sky è un gioco realmente enorme, in grado di intrattenere per ore e ore, a cui si aggiunge ora una mod realmente particolare che però non sembra andare a genio al creatore del gioco.

L’opera di Hello Games è infatti da sempre aperta alle modifiche dei giocatori più appassionati, sebbene un’aggiunta forse non è del tutto gradita a Sean Murray.

Già a giugno vi avevamo raccontato infatti che l’autore della space opera era rimasto sorpreso della mod che prevede una riproduzione del volto di Murray in grado di prendere il posto della testa di tutti i giocatori nel titolo.

Considerando che tutti gli altri mash-up, incluso quello davvero sorprendente coi Daft Punk, non sono dispiaciuti ai giocatori, è ovvio che la community ha iniziato a seguire con interesse la vicenda.

For the sixth day the update is not released I have put @NoMansSky 's head onto… the Floor

(…and grass, and bushes, you get the idea) pic.twitter.com/pc1Lwc4S4f — Winder Sun 孫子風 (@WSLTP) August 30, 2021

Nonostante gli avvertimenti, Winder Sun non sembra volersi fermare, continuando ad applicare il volto di Sean Murray nel gioco (via GameSpot).

Se il primo giorno la faccia di Murray è stata collocata su un’astronave exocraft, il secondo giorno ha visto il suo viso appiccicato su portali e curvature (con un effetto inquietante), mentre il terzo giorno è stato possibile individuare blob con la faccia di Murray su diversi pianeti.

Persino l’avatar di Winder Sun in No Man’s Sky ha subito un “intervento chirurgico digitale” per assomigliare a Murray, che questa settimana è stato visto esplorare un pianeta dove tutta la flora ha sviluppato un vero e proprio “sistema di mimetizzazione naturale Murray”.

For the seventh day the update is not released I have put @NoMansSky 's head onto… your Wildest Desires pic.twitter.com/lftV9dIADV — Winder Sun 孫子風 (@WSLTP) August 31, 2021

Non è chiaro se l’obiettivo di Winder Sun sia quello di creare un universo tutto a tema Murray (una sorta di MurrayVerse).

Sicuramente, ora come ora la mod si sta espandendo a macchia d’olio, quindi siate pur certi che ne sentirete parlare anche nei prossimi mesi.

Agghiacciante, non trovate?

