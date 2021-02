Addio ai Daft Punk: ecco tutti i videogiochi a cui hanno preso parte

Oggi è una giornata davvero triste per gli appassionati di musica elettronica. Dopo 28 anni, i Daft Punk – al secolo Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo – hanno deciso ufficialmente di interrompere la loro collaborazione ultra ventennale.

La coppia di artisti, insieme dal lontano 1993, hanno infatti annunciato oggi la fine della loro carriera musicale pubblicando online un video dal titolo piuttosto emblematico, chiamato “Epilogue”. Lo potete visionare nel player sottostante.

I Daft Punk saranno anche ricordati tra gli appassionati dei videogiochi, grazie alle numerose collaborazioni in titoli di successo (a partire dalla fine degli anni ’90, più o meno in concomitanza con l’avvento della prima PlayStation a 32-bit).

Particolarmente incisivo il loro contributo a rhythm game di successo come DJ Hero e Just Dance, oltre alla loro prima “apparizione” in Wipeout 2097, nel primo Watch Dogs e in ben due capitoli della serie NBA 2K.

Poco sotto, trovate l’elenco completo dei videogiochi contenenti alcuni dei loro più grandi successi:

Wipeout 2097 – Musique – 1996

Boogie – One More Time – 2007

Tap Tap Revenge – Technologic – 2008

DJ Hero – Around The World – 2009

DJ Hero – Da Funk – 2009

DJ Hero – Robot Rock – 2009

DJ Hero – Short Circuit – 2009

DJ Hero – Technologic – 2009

DJ Hero – Television Rules The Nation – 2009

DJ Hero 2 – Human After All – 2010

Dance Paradise – Around The World – 2010

Dance Central 2 – Technologic – 2011

Just Dance 3 – Da Funk – 2011

Tap Tap Revenge 4 – Derezzed – 2011

Top Spin 4 – Da Funk – 2011

Dance Central 3 – Around The World – 2012

NBA 2K13 – Around The World – 2012

Just Dance 2014 – Get Lucky – 2013

Just Dance 2014 (Beta) – Robot Rock – 2013

NBA 2K14 – Get Lucky – 2013

Kinect Sports Rivals – Technologic (Digitalism Remix) – 2014

Watch Dogs – Derezzed (The Glitch Mob Remix) – 2014

Rock Band 4 (DLC) -Get Lucky – 2016

Rock Band 4 (DLC) – The Weeknd ft. Daft Punk – Starboy – 2016

Guitar Hero Live (DLC) – Get Lucky – 2016

Just Dance 2019 – The Weeknd ft. Daft Punk – I Feel It Coming – 2018

Con l’addio dei Daft Punk si chiude quindi una generazione di capolavori della musica elettronica durata per ben ventotto anni.

La redazione di SpazioGames li ringrazia per tutta la grande musica che ci hanno saputo regalare (anche e soprattutto nel mondo dei videogiochi).