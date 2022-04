No Man’s Sky Outlaws, l’update con i pirati è già disponibile: ecco le novità

Hello Games ha appena lanciato un nuovo aggiornamento a sorpresa su No Man’s Sky per tutti gli appassionati, dopo diversi indizi criptici lanciati da Sean Murray sui propri account social nelle scorse ore.

Non solo è stato infatti confermato il nuovo grande aggiornamento Outlaws, che introdurrà i pirati spaziali nel vasto universo esplorabile, ma è stato annunciato che la patch è già scaricabile completamente gratis per chiunque sia in possesso di una copia di No Man’s Sky (potete acquistarlo su Amazon con consegna rapida).

L’annuncio era stato anticipato nella scorsa giornata, ma il video ufficiale era stato prontamente rimosso: evidentemente si era trattato di un errore, mostrato prima del previsto.

Proprio in queste ore è invece arrivato l’annuncio ufficiale: non solo il trailer è stato nuovamente pubblicato, ma Hello Games ha anche lanciato online una nuova pagina web dedicata per illustrare tutte le novità (via PlayStation LifeStyle).

Come anticipato dal nome stesso dell’aggiornamento, adesso i pirati diventeranno una vera e propria fazione di No Man’s Sky: adesso sono più organizzati, hanno le proprie stazioni spaziali e possono perfino controllare interi sistemi stellari.

I pirati potranno anche avere accesso alla Solar Ship, una nave spaziale dotato di tecnologie uniche, naturalmente disponibili in numerose varianti che saranno generate proceduralmente.

Per l’occasione è stato migliorato anche il combattimento spaziale, che adesso sarà molto più veloce e appagante: i giocatori potranno anche allearsi con piloti controllati dalla IA per formare delle vere e proprie squadre di battaglia, per difendersi dai pirati o per diventarlo loro stessi.

È stata introdotta anche la simulazione della fisica dei tessuti, che renderà i vostri abiti molto più realistici, come nel caso dei mantelli: potete osservare voi stessi tutte le novità nel dettaglio nel trailer ufficiale.

No Man’s Sky Outlaws è già disponibile per il download grazie alla patch 3.85 che introdurrà anche tantissime modifiche al gameplay e bug fix: potete controllarli tutti dettagliatamente sulla pagina ufficiale dedicata.

Anche il precedente update si era rivelato molto importante, sebbene non fosse imponente come la patch dedicata agli amanti dei pirati spaziali.

Sean Murray aveva garantito che il team non aveva ancora intenzione di fermarsi dopo 6 anni, e dopo questo incredibile aggiornamento si può dire che la promessa è stata mantenuta.