No Man’s Sky si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Hello Games ha rilasciato l’aggiornamento 3.88 di No Man’s Sky, il quale contiene una serie di correzioni chiave, tra cui un fix per un raro bug legato a un crash e altri miglioramenti alla stabilità.

Il titolo sci-fi procedurale ha infatti ricevuto nel corso delle settimane varie patch e update di un certo peso.

Solo pochi giorni fa, infatti, il nuovo grande aggiornamento Outlaws ha introdotto i pirati spaziali nel vasto universo esplorabile, completamente gratis.

Come riportato anche da PSU, ora questo nuovo aggiornamento conferma ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – l’impegno profuso da Murray e soci.

«Grazie a tutti coloro che stanno giocando con l’aggiornamento Outlaws, in particolare a quelli che si sono presi il tempo di segnalare qualsiasi problema riscontrato tramite Zendesk o la segnalazione di crash della console», recita il post ufficiale del team.

«Stiamo ascoltando attentamente il vostro feedback e abbiamo identificato e risolto una serie di problemi. Queste correzioni sono incluse nella patch 3.88, che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme.»

Tra i vari fix di No Man’s Sky, è stato risolto un problema che causava l’errata classificazione della tecnologia Sentinel etichettandola come illegale ai fini del commercio.

Ma non solo: è stato anche risolto un problema che poteva far sì che l’obiettivo della spedizione Liberazione non andasse a buon fine a se i giocatori rifiutavano di parlare fino alla fine con il capitano della prima nave da carico soccorsa.

Infine, è stato anche risolto un problema che causava il disallineamento del reticolo quando si ridimensionava l’HUD.

Questa ennesima patch sorprende in ogni caso fino a un certo punto: Sean Murray aveva infatti garantito che il team non aveva ancora intenzione di fermarsi dopo 6 anni.

Ma non solo: ricordiamo anche che l’avventura spaziale sci-fi procedurale arriverà nelle prossime settimane anche su console Nintendo Switch.