No Man’s Sky, il nuovo update è davvero importante

No Man’s Sky è sicuramente un’esperienza davvero unica, specie per la volontà di Hello Games di traghettare il gioco verso nuove e insperate vette di eccellenza.

Il titolo sci-fi è infatti divenuto col tempo sempre più grande e contenutisticamente imponente, visto che da ora è anche disponibile un nuovo update di un certo rilievo.

Del resto, solo pochi giorni fa il director Sean Murray promette che i lavori su No Man’s Sky andranno avanti ancora a lungo.

Senza contare che da poco è arrivato l’aggiornamento Sentinel, il quale introduce diverse novità gratis per i giocatori.

Ora, come riportato da DSO Gaming, Hello Games ha appena rilasciato un nuovo update per il suddetto No Man’s Sky.

Secondo le note di rilascio della patch, l’aggiornamento Sentinel 3.82 contiene numerose correzioni di bug e glitch. Inoltre, l’update corregge alcuni crash oltre a introdurre una serie di ottimizzazioni della navigazione.

Entrando più nel dettaglio, la patch risolve una serie di problemi con la navigazione della Sentinel nelle grotte e negli edifici, oltre a modificare i livelli di danno delle Sentinelle.

Inoltre, questo aggiornamento risolve un crash che si verifica durante il warping nella nave da carico di qualcun altro, oltre a un altro blocco relativo ai droni di riparazione e uno legato alla ricarica delle armi.

Come sempre accade in questi caso, Steam farà partire in automatico il download di questo aggiornamento la prossima volta che lancerete il client.

Restando in tema, un fan ha scoperto la «verità» riguardante uno degli oggetti di No Man’s Sky soltanto dopo 70 ore di gioco.

Ma non solo: il gioco offre anche una particolare libertà creativa nell’utilizzo delle mod, sebbene il creatore Sean Murray non vuole che i fan le utilizzino.

Infine, avete letto anche che il gioco sci-fi procedurale arriverà a breve anche su console Nintendo Switch, per una versione realizzata ad hoc?