Nioh 2, review bombing su Steam: “problemi di performance”

Sebbene la maggior parte delle review ricevute dalla versione PC di Nioh 2 su Steam siano state molto positive, pare che più di un utente nelle ultime ore si sia lamentato di presunti problemi accaduti con le proprie versioni del gioco.

Nonostante la versione PC sia davvero spettacolare da vedere in Ultra Wide, è evidente che non tutti gli utenti abbiano attualmente avuto un’esperienza altrettanto positiva con l’action game di Team Ninja.

Come riportato infatti da Eurogamer.net, sono infatti arrivate a più di 1300 le recensioni negative che evidenziano degli evidenti problemi di ottimizzazione del titolo.

Attualmente la percentuale di recensioni positive di Nioh 2 è infatti ferma al 70%, segno che per diversi giocatori qualcosa non sta funzionando nel modo corretto.

Non tutti hanno avuto una bellissima esperienza con la versione PC di Nioh 2.

Il problema citato prevalentemente nelle opinioni degli utenti riguarda un frame rate inconsistente, che in un titolo action hardcore non è effettivamente da sottovalutare.

I giocatori che utilizzano mouse e tastiera su Nioh 2 segnalano però che sul loro schermo appaiono prompt relativi a controller, causando loro di fallire le sfide o morire.

Una recensione negativa, per esempio, sostiene che i cali di frame rappresentino un grosso problema:

«Fondamentalmente, Nioh 2 è un buon gioco, ma al momento non posso consigliarlo. Ci ho giocato per tanto tempo su PS4 e lì andò tutto bene. La versione PC è sfacciata. Implementata senza alcuna cura assoluta… Soprattutto perché un gioco come Nioh non dovrebbe avere alcun calo di frame».

Un’altra review, non esattamente entusiasta, sottolinea invece come gli input su schermo siano errati:

«Non sapere dove si trova un pulsante è un problema abbastanza significativo. La cosa peggiore è che molte delle combinazioni di pulsanti che compaiono sui controller sono a singola pressione per mouse e tastiera. Per capire quello che il gioco ti chiede di fare, dovrai consultare la tua lista di keybind fino a quando non l’avrai imparata a memoria — il che andrebbe bene, se non fosse che alcuni dei pulsanti di cui hai bisogno in realtà non sono inclusi nella lista».

Perfino una delle recensioni segnate come positive non si astiene dal lanciare critiche alla versione PC di Nioh 2:

«Per il momento non ho avuto problemi tecnici o con i controlli. Avere i comandi con la tastiera nei prompt e nei tutorial non sarebbe male, ma Nioh 1 aveva lo stesso problema, quindi non dovrebbe essere nulla di nuovo per chi tra noi ha giocato l’originale su PC. La performance non va né bene né male. Alcune delle opzioni (ad esempio gli effetti particellari) hanno bisogno di un po’ di ottimizzazione, ma dover modificare un’opzione grafica non è un bug che rompe il gioco».

Anche nella nostra recensione PC di Nioh 2 avevamo sottolineato la necessità di migliorare l’ottimizzazione, a causa delle tangibili fluttuazioni del frame rate.

L’auspicio dunque è quello che Team Ninja riesca a porre rimedio a molte delle problematiche segnalate online, grazie a qualche patch correttiva che migliori la situazione.

La versione PS5 sembra invece essersi difesa decisamente meglio dalle critiche, anche grazie a tempi di caricamento praticamente istantanei.

Il director della serie ha inoltre recentemente commentato la possibilità che in futuro possa arrivare anche Nioh 3.