Nioh 2 carica velocissimo su PS5: ecco i nuovi video

Nioh 2 è in arrivo il prossimo anno in una versione rimasterizzata su PS5 ed introdurrà una serie di miglioramenti significativi rispetto alla versione per PlayStation 4.

Tra questi troviamo tempi di caricamento sensibilmente più veloci sulla console next-gen, complice l’introduzione dell’SSD.

Due video condivisi da Koei Tecmo e Omega Force ci danno un’idea di quanto saranno veloci i caricamenti.

Cominciamo con una clip che mostra i caricamenti dalla mappa del titolo all’inizio di una missione, per un totale di circa 5 secondi:

Lo stesso tempo è richiesto all’incirca anche quando, dopo essere morti nel gioco, possiamo rientrarvi istantaneamente.

Nonostante si tratti di un semplice remaster, questo è di certo un ottimo esempio di quello che possiamo aspettarci dal gioco in arrivo su PS5.

La nuova versione includerà, tra l’altro, anche il supporto ai 120Hz, il che vuol dire che potremo godere di un frame rate fino a 120fps in questa release.

Lo stesso dicasi del primo capitolo, che sarà (ri)lanciato nella stessa data del prossimo febbraio – sia standalone che in abbinata col secondo – e godrà dei medesimi benefici.

Nioh 2 è in arrivo pure su PC, per cui sarà molto interessante confrontare le due release in modo da carpire il reale bonus rappresentato dal velocissimo SSD di PlayStation 5.