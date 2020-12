NiOh 3 su PS5 si farà? Parla il director della serie

NiOh 2 è l’ultimo soulslike di Koei Tecmo e Team Ninja, uscito in esclusiva su console PlayStation 4 lo scorso mese di marzo di quest’anno.

Nella recensione del gioco pubblicata diversi mesi fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che “rimane un titolo molto solido, appagante e appassionante, ma il pantano creativo in cui si è cacciata la serie deve far riflettere con attenzione gli sviluppatori.”

Ora, Fumihiko Yasuda – director della serie di NiOh – ha parlato con la redazione di Famitsu circa la possibilità che Team Ninja possa dedicarsi in futuro a NiOh 3, magari proprio su PS5.

Ecco le sue parole al riguardo:

Tra le fila del Team Ninja, i sette anni di sviluppo della serie NiOh avranno una pausa, ci sono vari progetti che inizieranno lo sviluppo massivo nel corso 2021. Desidero cambiare il mio modo di sviluppare per venire incontro ai cambi nel mio stile di vita e concentrarmi su nuovi titoli. Per quanto mi riguarda, cercherò di non ingrassare ancora di più.

Insomma, pur non escludendo categoricamente un eventuale NiOh 3, Yasuda ha fatto capire che al momento la serie è “congelata”, nonostante lo sviluppo di qualcosa di nuovo prenderà il via il prossimo anno.

Dopotutto, il secondo capitolo della serie ha ampiamente superato il milione di copie, dato di vendita comunicato a ridosso del lancio iniziale su PS4, ragion per cui è difficile che la serie venga del tutto abbandonata. Non ci resta qui che attendere, sperando che il nuovo lavoro di Team Ninja sia all’altezza delle aspettative.

Ricordiamo in ogni caso che Koei Tecmo ha annunciato che NiOh 2 Complete Edition sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2021 su PS5 e PC via Steam. Tra le novità di questa edizione troviamo il supporto al 4K, la compatibilità con i monitor ultrawide e all’HDR, oltre al supporto per i 144Hz e i 120fps.