NiOh 2 su PC in ultrawide è un vero spettacolo

Il mese di febbraio, a un anno dal debutto su PS4, sarà quello in cui vedremo NiOh 2 sbarcare ufficialmente anche su PC. Il titolo firmato da Koei Tecmo e Team Ninja, per l’occasione, approfitterà di tutte le tecnologie proprie del gaming su computer, come è stato confermato da un video di presentazione pubblicato sulle pagine dei colleghi statunitensi di IGN.

Ve lo proponiamo di seguito nel corpo della notizia.

Nel video in questione, infatti, possiamo notare come venga garantito il supporto a monitor HDR, fino a 4K e fino a 144 Hz – il che significa che potrete godervi frame rate anche particolarmente alti, senza che il refresh rate del vostro pannello li penalizzi. Non è tutto: il gioco supporterà da subito anche i monitor ultra-widescreen, il che significa che potrete vedere il mondo di NiOh 2 più orizzontalmente ampio che mai.

Tra le altre feature, Koei Tecmo conferma anche il supporto sia a mouse e tastiera che a controller, oltre alla possibilità di scegliere tra 60 fps e 120 fps, a vostra discrezione. Infine, avrete già incluse anche le tre espansioni precedentemente uscite su PS4.

L’appuntamento con NiOh 2 su PC è fissato per il prossimo 5 febbraio. Se volete saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di recuperare la nostra video recensione, dove Domenico ha segnalato pregi e difetti di questo more of the same dell’episodio originale.