Nintendo Switch vola in Giappone: sta per superare Game Boy Advance e SNES

Il gradimento del pubblico giapponese nei confronti di Nintendo Switch non solo si è palesato come molto forte, ma è anche estremamente duraturo. A dimostrarlo ci sono i più recenti dati che arrivano da Famitsu, che ci parlano di una console ibrida come sempre vendutissima, ma soprattutto capace di mantenere invariati i suoi numeri negli ultimi dodici mesi, nonostante un 2020 peculiare e un silenzio che dura oramai da oltre un anno.

Le ultime statistiche raccolte dalla rivista parlano infatti di 77.611 unità vendute nella settimana presa in analisi, in equilibrio con le 78.773 della settimana precedente, ma soprattutto con le 77.392 dell’anno prima. Nonostante dodici mesi trascorsi – e diatribe su quali e quante esclusive la casa di Kyoto avrebbe dovuto far uscire in questo intervallo su Switch – la piattaforma è estremamente stabile nei suoi numeri, al punto che ha sfondato il muro dei 15 milioni di unità vendute sul mercato di casa. Nello specifico, parliamo di 15.073.025 di Nintendo Switch in Giappone.

Questi numeri pongono l’ibrida della casa di Kyoto a ridosso delle vendite fatte registrare nell’intero ciclo vitale da Game Boy Advance e dalla leggendaria SNES, arrivate rispettivamente a 16,96 milioni e a 17,17 milioni. Vedremo quanto tempo sarà necessario a Switch per scalzarle dalla loro posizione – anche in virtù degli ultimi rumor, che vorrebbero Nintendo essere più che intenzionata a rendere realtà un modello potenziato della console, che mirerebbe al gaming in 4K.

Per confronto, nella stessa settimana PS4 (a fine ciclo, ampiamente) ha venduto 1.816 unità, lo scorso anno nelle medesime date furono 33.728.

In queste ore, vi ricordiamo, è stata anche annunciata una nuova livrea per Nintendo Switch, dedicata ai fan di Fortnite: trovate i dettagli nella nostra notizia.