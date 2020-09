Nintendo Switch, in arrivo uno speciale bundle dedicato a Fortnite

Tramite un comunicato stampa, Nintendo ha annunciato che, a partire dal prossimo 30 ottobre, sarà disponibile in Europa il nuovo bundle Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite, il quale includerà:

La console con un design unico dedicato a Fortnite sul retro

dedicato a Fortnite sul retro Joy-Con giallo (L) e Joy-Con blu (R) esclusivi

Base per Nintendo Switch con un esclusivo design Fortnite

Fortnite pre-installato

Codice download del Pacchetto Wildcat, che dà accesso al Costume Wildcat e due stili aggiuntivi, un Dorso decorativo Attacco elegante e due stili aggiuntivi, più 2000 V-Buck

Ricordiamo che Fortnite, dal lancio su Switch nel giugno del 2018, è diventato il gioco più scaricato mai approdato su hardware Nintendo in Europa, con milioni di giocatori che combattono tutte le settimane non solo in modalità TV, ma anche in movimento.

A quanto pare il successo della console ibrida di Nintendo sembra davvero inarrestabile, tanto che la compagnia nipponica, stando ad un recente articolo pubblicato da Bloomberg, sarebbe stata costretta ad aumentare gli ordini di produzione per riuscire a soddisfare la domanda. Inoltre, stando ad alcuni rumor, Nintendo sarebbe al lavoro per il lancio di una versione potenziata della sua macchina in grado di eseguire titoli anche in 4K.