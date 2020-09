Se vi sembra che sia passato un anno dall’ultimo grande Nintendo Direct, è perché è passato

Continua la strategia silenziosa e attendista di Nintendo, che ormai da parecchio tempo si è chiusa in una sua nicchia dalla quale osserva l’andamento del mercato e pianifica qualcosa – probabilmente, anche se non ci è ufficialmente dato sapere cosa. Di tanto in tanto, la compagnia di Kyoto ci ha intrattenuto con dei Direct Mini, in alcuni casi letteralmente piovuti fuori dal cielo, e altre volte abbiamo assistito a degli Indie Showcase dedicati alle piccole produzioni. Ma che fine hanno fatto i Nintendo Direct tradizionali? Per quelli, a quanto pare, c’è ancora da attendere.

E in caso vi steste domandando da quanto stiamo attendendo, sappiate che lo stiamo facendo da un anno. Era infatti il 5 settembre 2019 quando Nintendo tenne l’ultimo grande Direct in tutte le regioni per annunciare novità sui suoi titoli più importanti: un anno che sarà compiuto questa settimana. Da allora, complice anche un 2020 completamente fuori dagli schemi (a voler essere gentili), il silenzio.

Nintendo Switch

Come osservato dai colleghi del sito VGC, si tratta dell’intervallo di silenzio più lungo dal 2011, anno in cui il presidente Satoru Iwata lanciò l’idea dei Nintendo Direct. In precedenza, il record era tra marzo e settembre 2016, quando la casa di Kyoto non tenne un Direct per 183 giorni consecutivi – legato al fatto che la compagnia decise di saltare l’E3 e non tenere una sua presentazione durante l’evento.

Se, tuttavia, le indiscrezioni dovessero venire confermate, potremmo vedere la grande N tirare fuori novità dal cilindro a breve: secondo diverse fonti, infatti, Nintendo starebbe lavorando a una Nintendo Switch Pro dal lanciare in concomitanza con la next-gen delle altre console, per tenere aggiornate le specifiche della sua macchina e garantire una lunga vita alla generazione di Switch.

Tuttavia, la compagnia di Mario e Luigi non si è pronunciata ufficialmente in merito, quindi aspettiamo che si sbilanci prima di trattare le voci come un dato di fatto. Per ora, l’unico dato di fatto è che ci sarà da aspettare ancora un po’.