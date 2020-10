Nintendo Switch Pro esiste? Ecco cosa ne sa Capcom

Nintendo Switch Pro è da mesi un segreto di Pulcinella nell’industria, una possibilità ampiamente riconosciuta da Nintendo e di continuo apparsa in rumor sempre più dettagliati sull’argomento.

Finché mancherà l’ufficialità, naturalmente, non potremo dire che sia cosa fatta, e probabilmente ci vorrà ancora un altro po’, con la Grande N che forse sta aspettando si calmino le acque della next-gen prima di assestare il suo colpo.

Martin Robinson di Eurogamer.net ha interrogato sul tema Ryōzō Tsujimoto, producer di Monster Hunter Rise, per cogliere se avesse dei particolari da rivelare su Nintendo Switch Pro, visto che il titolo sarà il primo basato su RE Engine ad arrivare su hardware della casa giapponese.

Prevedibilmente, Tsujimoto si è trincerato dietro un elaborato no comment, aggiungendo comunque che Capcom è pronta a supportare tutte le configurazioni della console di Nintendo.

«Ovviamente non abbiamo alcuna idea di quali sarebbero i piani in quella direzione, ma se anche dovessero esserci due hardware Switch diversi a cui puntare – abbiamo già l’originale Switch che ha una modalità docked, quindi è qualcosa che abbiamo già tenuto in mente per assicurarci che il gioco non facesse alcun assunto erroneo sull’hardware posseduto dal giocatore.

Per quanto riguarda quel tipo di piani sul lato di Nintendo, non possiamo parlarne per niente. Stiamo provando a far funzionare il gioco il meglio che può su qualunque Switch voi abbiate».