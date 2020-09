Nintendo Switch Pro, “i rumor sono veri”: insider ha nuovi dettagli

Nintendo Switch Pro torna a farsi sentire prima di un annuncio da parte del platform owner giapponese, che pare ormai solo formalità.

Come spiegato dall’insider Dusk Golem, noto per aver anticipato correttamente i particolari sulle prossime uscite della serie Resident Evil, «i rumor sono veri».

In aggiunta, l’insider ha fornito un nuovo particolare al riguardo, motivando con l’esistenza di una versione 4K di Nintendo Switch una scelta tecnica passata finora sotto traccia.

«La ragione per cui tanti giochi per Switch recentemente hanno tenuto il loro frame rate sbloccato è per averci un miglioramento facile delle performance», ha spiegato.

Questo vuol dire che, similmente a quanto successo tra Xbox One e Xbox One X, Nintendo Switch Pro potrebbe prendere frame rate sbloccati fino a 60fps e aumentarne la frequenza o addirittura bloccarli a 60fps stessi a seconda dei casi.

I know the Switch "Pro" rumors are true, and the reason a lot of Switch games recently have been keeping their frame rate unlocked is to have an easy performance boost on it. https://t.co/GxODxxWOfB

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 23, 2020