Nintendo Switch perde colpi, a settembre è stata battuta da PS5

Siamo ormai abituati a vedere Nintendo Switch come la console più venduta del mese da tantissimo tempo ormai, ma da oggi le cose sono cambiate e c’entra PS5.

La nuova console di Sony è introvabile, ma nonostante tutto riesce a macinare un bel numero di vendite, anche con la crisi dei semiconduttori ancora ben lontana dalla conclusione.

PS5 che, di recente, si è trovata in una curiosa diatriba che coinvolge dei produttori di scocche per la console, i quali avevano sfidato apertamente Sony con i loro prodotti.

Mentre Nintendo Switch si trova al momento al centro di un’altra discussione, che riguarda il prezzo del Pacchetto Aggiuntivo dell’abbonamento online svelato di recente.

Mentre Nintendo Switch con il suo modello OLED si è affacciata sul mercato di recente, sono arrivati gli immancabili dati di settembre dei videogiochi del gruppo NPD.

E, come riporta Gamespot, PS5 ha interrotto lo stradominio di Nintendo Switch nelle vendite. Dopo 33 mesi, infatti, la console Sony è la più venduta di settembre.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, PS5 è stato l’hardware più venduto ed è riuscita a superare Switch, che era stabile in vetta delle classifiche dal settembre del 2018.

Se PS5 è stata la miglior console in termini di unità vendute e dollari incassati del mese scorso, Nintendo Switch rimane invece la console con il maggior numero di unità vendute del 2021.

Un dato ancora più impressionante se pensiamo alla citata crisi dei semiconduttori, che non ha impedito a PS5 di dominare il mese di settembre negli USA.

Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto con le festività natalizie di mezzo, ma questo è in ogni caso un dato molto importante.

Sony ha anche trovato un modo per sconfiggere i bagarini, o almeno una soluzione temporanea per vendere PS5 in tranquillità.

Mentre Nintendo Switch OLED sta vendendo come il pane, un exploit davvero positivo che ci fa quasi dimenticare di avere bisogno di una Switch Pro.

Per quanto riguarda il futuro, invece, PS5 si prepara a tanti annunci epocali, stando ad un leak dei giorni scorsi.