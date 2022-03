Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis (e arriva prestissimo)

Nintendo Switch Online ha appena svelato il nuovo gioco gratis che sarà offerto in omaggio a marzo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, che andrà a rinforzare ulteriormente il catalogo di titoli su Nintendo 64.

Gli abbonati al servizio Online di Nintendo Switch potranno iniziare a giocare a breve con F-Zero X, il capitolo della celebre serie di corse futuristiche rimasto nel cuore di tantissimi appassionati.

Si tratta dunque di un nuovo graditissimo regalo per i fan nel giro di pochi giorni, dato che nelle scorse settimane è stato offerto gratis anche The Legend of Zelda Majora’s Mask.

Nintendo ha infatti annunciato che F-Zero X farà ufficialmente il suo debutto nel catalogo l’11 marzo 2022: sarà dunque possibile cominciare a sfrecciare in pista con Captain Falcon e i suoi rivali già da questo venerdì.

In F-Zero X i giocatori dovranno affrontare piste adrenaliniche ad altissima velocità, facendo però molta attenzione anche ai propri avversari e alle condizioni del proprio veicolo: un errore potrebbe causare la nostra distruzione o la possibilità di finire fuori pista.

La serie è ancora oggi estremamente amata dai fan, nonostante siano ancora in attesa di un nuovo capitolo dopo gli episodi su GameCube e Game Boy Advance, e questa gradita aggiunta gli permetterà di essere riscoperta da tanti altri giocatori.

La casa di Kyoto ha colto l’occasione per ricordare che i giochi gratis supportano anche il multiplayer online: potrete dunque scegliere di gareggiare e mettervi alla prova con tre dei vostri amici.

Se volete scoprirne di più, di seguito vi riproporremo il trailer ufficiale del nuovo gioco gratis offerto su Nintendo Switch Online:

A questo punto non resta che aspettare pazientemente che arrivi venerdì 11 marzo per poter sfrecciare nuovamente con la Blue Falcon e tanti altri iconici veicoli futuristici.

Non è però l’unica sorpresa in arrivo per gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo: la prossima settimana sarà possibile accedere al Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe completamente gratis.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’app ufficiale su Nintendo Switch si è aggiornata per proporre tantissimi bonus gratis per il vostro profilo, che si rinnoveranno ogni settimana.