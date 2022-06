Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo: è un amato RPG

Nintendo Switch Online ha già svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile per tutti gli abbonati per un periodo di tempo limitato, offrendo così la possibilità di provare uno dei più amati RPG simulativi degli ultimi anni.

A partire dal 13 giugno i giocatori potranno infatti scaricare gratis Stardew Valley, l’amata produzione che vi spingerà a realizzare una nuova fattoria e trasformarla nella vostra casa con cura e passione (potete acquistare l’edizione fisica completa su Amazon).

La casa di Kyoto offre dunque ancora una volta la possibilità di provare una delle produzioni indie più popolari di sempre: ricordiamo infatti che poche settimane fa gli utenti hanno potuto scaricare il classico roguelike Spelunky 2.

La promozione sarà disponibile solo a partire dalla prossima settimana, ma i giocatori interessati e attualmente iscritti a Nintendo Switch Online hanno già la possibilità di effettuare il pre-load del titolo.

Per poter iniziare a scaricare Stardew Valley sulla vostra console ed essere così dunque pronti al day-one del nuovo gioco in prova, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale su Nintendo eShop dalla vostra console o, in alternativa, cliccando qui ed effettuando l’accesso.

Se il vostro abbonamento al servizio sarà attualmente attivo, basterà semplicemente fare clic sull’apposito pulsante di download relativo all’apposita prova a tempo, per poter scaricare immediatamente Stardew Valley sulla vostra console Nintendo Switch.

Potrete sfruttare questa occasione anche per radunare i vostri amici e divertirvi con il gameplay in cooperativa: potrete invitare fino a 3 giocatori in-game per collaborare nella costruzione della migliore fattoria che si sia mai vista.

L’appuntamento è dunque segnato a lunedì 13 giugno e avrete tempo fino a domenica 19 giugno per poter provare l’apprezzatissimo simulatore RPG di ConcernedApe: se al termine della prova sceglierete di acquistare il titolo, vi ricordiamo che potrete mantenere tutti i progressi.

Si tratta dunque di un nuovo graditissimo omaggio in arrivo per gli utenti, il cui annuncio arriva poche ore dopo l’atteso aggiornamento dei nuovi bonus gratuiti per gli abbonati.

Per quanto riguarda invece il refresh del catalogo dei giochi gratis, siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno le nuove aggiunte del mese, ma vi ricordiamo che poche settimane fa sono arrivati 3 nuovi imperdibili classici da recuperare.