Nintendo Switch Online svela 2 nuovi giochi gratis in arrivo a novembre

Nintendo Switch Online ha già svelato quali saranno i prossimi giochi gratis in arrivo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, che faranno ancora una volta parte della line-up per Nintendo 64.

A differenza di quanto accaduto con i precedenti omaggi mensili per i fan della console ibrida (trovate Switch OLED in sconto su Amazon), la casa di Kyoto ha annunciato che i giochi in 64-bit disponibili questa volta saranno addirittura due.

Con un nuovo trailer ufficiale, che potete visualizzare in apertura di questo articolo, Nintendo Switch Online ha infatti annunciato che i prossimi giochi gratis in arrivo saranno Mario Party e Mario Party 2, i primi capitoli della popolare e divertente saga “rovina-amicizie”.

Grazie a queste due nuove aggiunte, si dovrebbe dunque concludere ufficialmente la line-up di giochi gratis promessi per il 2022 su Nintendo 64: tutti gli altri giochi precedentemente annunciati sono infatti previsti per il 2023.

L’attesa per Mario Party e Mario Party 2 sarà invece molto più ridotta: saranno infatti i primi giochi gratis in arrivo per il prossimo mese, dato che la data d’uscita prevista è fissata al 2 novembre 2022. Il terzo capitolo della saga, Mario Party 3, dovrebbe invece arrivare solo nel 2023.

Ricordiamo che in questi primi divertentissimi capitoli della serie Party Game potrete unirvi insieme ad altri 3 giocatori in partite attraverso folli tabelloni a caselle in stile “Gioco dell’Oca”, accompagnati poi da divertenti minigiochi da portare a termine alla fine di ogni turno.

Potrete utilizzare strumenti e il tabellone a vostro vantaggio per strappare la vittoria a un avversario, lasciando dunque l’esito delle partite sempre in bilico fino alla fine definitiva: l’appuntamento è dunque fissato al 2 novembre per poter festeggiare nuovamente in compagnia di Mario e di tutti i suoi compagni.

Vi ricordiamo che l’ultimo gioco gratis disponibile per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo è Pilotwings 64, proposto in una versione migliorata a 60 fps: i fan hanno però scoperto che l’update ha “rotto” alcuni dei suoi livelli. Vedremo se nelle prossime giornate arriverà un aggiornamento per sistemare l’errore.

In attesa che arrivi ufficialmente il 2 novembre, vi ricordiamo che a partire dalla prossima settimana potrete scaricare una nuova prova gratuita a tempo per festeggiare Halloween con i vostri amici.