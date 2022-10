Nintendo Switch Online svela un nuovo gioco gratis a tempo, per festeggiare Halloween

Anche Nintendo Switch Online è pronta a festeggiare degnamente l’imminente festa di Halloween, proponendo per tutti i suoi fan un interessante omaggio gratuito a tema per un periodo limitato, per divertirvi insieme ai vostri amici.

Tutti gli utenti che sono iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate anche su Amazon) potranno infatti scaricare a partire dalla prossima settimana una nuova prova gratuita “spaventosa” e in multiplayer.

Nintendo Switch Online ha infatti svelato che la prossima prova gratuita sarà interamente dedicata ad Obakeidoro, un divertente multiplayer asimmetrico in cui tre umani dovranno affrontare un mostro pronto a dar loro la caccia.

Un titolo che può essere sia impegnativo che rilassante, in base alle preferenze dei giocatori: si tratta dunque di un omaggio molto interessante, dopo aver già svelato l’estensione gratuita di una settimana per alcuni fan fortunati.

I giocatori che interpreteranno gli umani avranno 3 minuti di tempo per provare a scappare da un mostro spaventoso, che dovrà invece riuscire a utilizzare tutte le proprie abilità per dar loro la caccia con successo.

Nonostante si tratti di un gioco perfettamente in tema per Halloween, Obakeidoro è un titolo leggero e adatto per tutta la famiglia: potrete scegliere se giocare offline o online con un massimo di 4 giocatori collegati.

There's a terrifying treat in store for #NintendoSwitchOnline members this Halloween with the #OBAKEIDORO! Game Trial!

Download now so you're ready to play this asymmetric game of cat and mouse for free from 26/10: https://t.co/1bNhCSDXNH pic.twitter.com/1k6VnWz08h

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 19, 2022