Nintendo Switch Online svela un nuovo gioco gratis a sorpresa (ma l’uscita è lontana)

L’ultimo Nintendo Direct ha permesso ai fan di scoprire tanti nuovi giochi gratis in arrivo sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, che nei prossimi mesi prevede di aggiungere ben 9 giochi gratis su Nintendo 64.

Il servizio in abbonamento permetterà dunque di poter scoprire in piena comodità alcune delle più grande perle a 64-bit sulla console ibrida (trovate il modello OLED in edizione limited Splatoon 3 su Amazon), ma in realtà la lista di giochi gratis sembra destinata ad allungarsi ulteriormente.

Durante la presentazione che ci ha permesso di assistere anche al ritorno di GoldenEye 007 con multiplayer online, sembra infatti che sia stato mostrato un ulteriore titolo in arrivo che porta la lista completa a 10 giochi, ma solo in Giappone.

Come segnalato infatti da Nintendo Life, sul Direct riservato agli utenti giapponesi, nella grande line-up di giochi in arrivo che ha incluso titoli come Mario Party e Pokémon Stadium è stato svelato anche Harvest Moon 64, il divertente terzo capitolo della simulazione di vita in fattoria.

Non è chiaro come mai la casa di Kyoto abbia scelto di riservare questo titolo in esclusiva alla versione giapponese: Harvest Moon 64 è stato infatti disponibile anche negli Stati Uniti e non sembra essere stato scelto per sostituire alcun gioco.

In ogni caso, il suo arrivo sull’abbonamento è molto distante: come potete osservare voi stessi nel trailer completo che vi riproporremo di seguito, si tratta infatti di uno dei giochi gratis previsti solo per il 2023.

Se Harvest Moon 64 non dovesse essere incluso per gli utenti europei e americani, è plausibile immaginare che la casa di Kyoto penserà a un potenziale sostituto, come già accaduto in passato per altre release esclusive.

Vale comunque la pena di ricordare che sarà comunque possibile provarlo anche in Italia, a patto di essere attualmente iscritti all’abbonamento: basterà infatti modificare temporaneamente la regione del proprio account o crearne uno dedicato per accedere alla versione giapponese del Nintendo eShop e scaricare l’app di Switch Online dedicata.

Una volta fatto ciò, potrete accedere al catalogo in continua espansione in qualunque momento, anche dopo aver modificato nuovamente la vostra regione, a patto naturalmente di essere ancora iscritti al servizio in abbonamento.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati non appena i nuovi giochi saranno disponibili sul catalogo: nel frattempo, potrete ingannare l’attesa con i tanti bonus gratis di settembre, dedicati all’esclusiva del momento.

Se siete invece curiosi di scoprire quali sono state tutte le novità svelate nel ricchissimo evento della casa di Kyoto, sulle nostre pagine trovate il recap completo del Nintendo Direct con tutti gli annunci e i trailer.