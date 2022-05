Nintendo Switch Online, nuovo aggiornamento a sorpresa: ecco cosa cambia

Da questo momento è disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: la casa di Kyoto ha infatti aggiornato l’app per Nintendo 64 con una novità attesa da molti fan.

Non si tratta di nuovi giochi gratuiti inclusi nel servizio in abbonamento (che potete rinnovare comodamente su Amazon) e per i quali si dovrà ormai aspettare soltanto il mese di giugno, ma la nuova patch disponibile da ora risolve un bug grave riscontrato dagli utenti nell’ultimo omaggio per la console a 64 bit di casa Nintendo.

Stiamo naturalmente parlando di Kirby 64, l’adorabile platform di Hal Laboratory arrivato gratuitamente nelle scorse settimane, che includeva purtroppo un bug che, in alcuni casi, impediva di procedere con l’avventura.

Questo errore si verificava nelle sezioni sottomarine del platform: se il nostro protagonista veniva colpito da alcuni specifici nemici, l’utente si ritrovava bloccato in una fase hit-stun, rendendo dunque impossibile finire il gioco.

Negli scorsi giorni Nintendo aveva avvertito i suoi fan abbonati a Switch Online di essersi accorta del bug, scusandosi per l’inconveniente e promettendo che in settimana sarebbe arrivata una nuova patch: possiamo dunque dire che la promessa della casa di Kyoto è stata mantenuta.

A bug has been found in #Kirby 64: The Crystal Shards for Nintendo 64 – Nintendo Switch Online that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released early next week to fix this. We apologize for the inconvenience.

Il dataminer OatmealDome (via Nintendo Life) ha infatti segnalato che la versione 2.3.1 dell’app per Nintendo 64 si limita esclusivamente a sistemare questo fastidioso bug, entrando anche nei dettagli tecnici su come fosse inizialmente sfuggito alla casa di Kyoto:

Technical details!

The bug may have originated in N’s AOT recompiler for MIPS -> aarch64, since the only files updated were the AOT .nro and .pcb.

Interestingly, switchbrew says the NRO isn’t used, but those were the only files changed (not even the emulator main executable).

— OatmealDome (@OatmealDome) May 31, 2022