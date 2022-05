Nintendo Switch Online svela tre nuovi giochi gratis, disponibili ora

Le ipotesi delle ultime ore sono state ufficialmente confermate: Nintendo Switch Online ha annunciato l’arrivo di tre nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati, disponibili da questo momento senza costi aggiuntivi.

Gli utenti iscritti al servizio online di Nintendo (potete acquistare un anno di abbonamento su Amazon) potranno dunque accedere fin da subito a nuovi titoli in omaggio per le console NES e SNES, tramite le apposite app di accompagnamento.

Un fortissimo indizio era arrivato già nella scorsa giornata, dopo che è stata svelata una manutenzione programmata per entrambe le console: di solito dopo un’operazione di questo tipo arrivano infatti nuovi giochi gratis.

A partire da oggi, tutti gli utenti potranno dunque giocare gratuitamente rispettivamente a due grandi classici per SNES e un nuovo titolo per NES, per un totale già citato di 3 giochi gratis.

I nuovi giochi gratis sono Congo’s Caper e Rival Turf per SNES, mentre il catalogo NES si è aggiornato con Pinball: se non dovessero comparire nel vostro catalogo, sarà necessario aggiornare le rispettive app.

Se volete vederli in azione, Nintendo ha anche pubblicato un video celebrativo per i nuovi regali di Switch Online, che vi riproporremo di seguito:

Curiosamente, il catalogo Super Famicom per gli utenti giapponesi non riceverà Congo’s Caper, ma Umihara Kiwase, il primo capitolo della serie platform che non venne mai pubblicato in Europa e in America.

È probabile dunque che Congo’s Caper si sia rivelato una scelta alternativa, come spesso accade nelle inclusioni di nuovi giochi gratuiti, per garantire comunque che tutti gli utenti avessero accesso allo stesso numero di giochi gratis: potete osservare le varianti gratuite per il mercato giapponese e osservare Umihara Kiwase in azione nel seguente video.

È probabile che questi saranno dunque gli ultimi regali offerti dalla casa di Kyoto per il mese di maggio, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità o annunci.

Nel frattempo, vi ricordiamo che le sorprese di Nintendo Switch Online non sono ancora finite: fino al 31 maggio potrete divertirvi gratuitamente con un amato roguelike.

La scorsa settimana si è aggiornata anche l’app per Nintendo 64, con l’introduzione di un nuovo adorabile gioco gratis e migliorando l’emulazione di tre classici.